Schop de grond in voor speelpark Clematisstraat

Aalsmeer – Het gaat nu echt gebeuren, na drie jaar werken aan dit mooie project gaat de schop eindelijk in de grond. De speeltuin aan de Clematisstraat wordt verbouwd. Jarenlang hebben de kinderen van de naastgelegen BSO, basisschool en uit de buurt de beschikking over slechts twee schommels, twee glijbanen, een klimnet en heel veel gras.

Na drie jaar hard werken en geld inzamelen wordt de speeltuin nu omgebouwd tot een inclusief speelpark. Hier is straks plek voor iedereen. In het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met gebruikers van 0 tot 150 jaar, beperkte en onbeperkte spelers. Hier komen allerlei groepen samen. Het speelpark heeft een verbindende functie.

Het thema van het dit park is ter land, ter zee en in de lucht. Dit slaat geheel op de locatie van de speeltuin: Aalsmeer staat bekend om de beroemde bloemenveiling en vele kwekerijen, haar liefde voor water, en het ligt gelegen naast Schiphol. Dit thema is straks terug te zien in de keuze voor de speeltoestellen.

Enorm project

Drie jaar geleden heeft initiatiefnemer Marit Ridder het eerst telefoontje naar de gemeente gepleegd. Sindsdien zijn er fondsen aangeschreven, ontwerpen beoordeeld, samenwerkingen aangegaan. Alles is uit de kast getrokken om dit fantastische burgerinitiatief werkelijkheid te laten worden. Het plan is uitgegroeid tot een enorm project met groot maatschappelijk belang.

Al snel sloten Cathelijne, Lindy en Marlon zich aan en samen bundelden zij hun krachten om dit plan ook echt werkelijkheid te laten worden. Het project is tevens zo succesvol geworden door de donateurs, fondsen, bewoners, leveranciers en de wijkraad.

Uiteraard wordt er een groot feest georganiseerd voor de opening. De definitieve datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. In ieder geval is een start gemaakt met de aanleg en menigeen kijkt vast al met plezier uit naar het eindresultaat. Een dikke pluim verdienen de initiatiefnemers. Het is ze gelukt na heel veel doorzettingsvermogen!