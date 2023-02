Uithoorn – Zondagmiddag rond half zes kreeg de brandweer een melding van schoorsteenbrand aan de Frees. Brandweer Uithoorn was snel ter plaatse gevolgd door de hoogwerker en een tweede autospuit van Mijdrecht. Wat nog brandde in de openhaard is eruit gehaald en de schoorsteen geraagd. De bewoners kunnen weer veilig stoken. (foto Jan Uithol)