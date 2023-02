Schoonmaakactie SPIE op Westeinderplassen

Aalsmeer – Op zaterdag 11 maart vindt de jaarlijkse schoonmaakactie op de Westeinderplassen weer plaats. De organisatie, Stichting Pramenrace In Ere (SPIE), zoekt inwoners die een handje willen helpen om de Poel te ontdoen van zwerfafval en andere voorwerpen die niet horen in dit mooie natuurgebied. De actie in het kader van NL Doet begint om acht uur in de ochtend bij jachthaven Nieuwe Meer aan de Uiterweg waar in het restaurant verdeeld wordt wie welke stukken van de Westeinder gaat schoonmaken.

Daarna stappen alle deelnemers in diverse boten en gaan aan de slag. De schoonmaakactie wordt na rond twaalf uur afgesloten met het gezamenlijk nuttigen van een broodje en een kop soep. Doe ook mee en help de Westeinder weer zwerfvuil vrij te maken. Inschrijven met eigen praam of boot kan via info@pramenrace.nl. Deelnemen als opstapper is ook mogelijk.

Archieffoto: Schoonmaakactie Poel.