Schoonheid van Aalsmeer reikt 2 keer 1.800 euro uit

Aalsmeer – Ondanks alle corona-hindernissen die 2020 en 2021 kenmerken, is het de Schoonheid van Aalsmeer toch gelukt om, samen met een aantal trouwe winkeliers, 500 kalenders voor 2021 te verkopen. Dat heeft dan ook een mooi bedrag opgeleverd (3.600 euro) en zoals beloofd is dit bedrag doormidden gedeeld en ter beschikking gesteld aan de twee doelen die daarvoor geselecteerd waren. En zo kwam het dat de initiatiefnemers van de Schoonheid op bezoek waren bij Kinderboerderij Boerenvreugd, terwijl die helaas gesloten is voor publiek.

Speeltuin Kinderboerderij

Het is mooi om te zien hoe het team van verzorgers de verblijfsruimtes van de boerderijdieren netjes en schoon houdt, de dieren met liefde omringt en ook het erf van de boerderij nog even aanveegt. Petje af voor dit team! In de speeltuin is goed te zien waar de donatie van 1.800 euro van de Schoonheid aan besteed zal worden: Er is een nieuwe bodemlaag nodig als veilige ondergrond in de speeltuin en de vakken waar het moet komen zijn al vrij gemaakt. Er is hoop dat er toch redelijk snel versoepelingen zullen komen waardoor deze leuke buiten-speel-en doe-gelegenheid weer een beetje open kan gaan voor publiek. De dieren en de medewerkers kijken er naar uit! Dan zou het mooi zijn als die bodemlaag er in ligt.

Klussen bij Boerenvreugd

Vind u het leuk om een handje te helpen bij het uitrijden van de snippers met een kruiwagen? Of heeft u af en toe een paar uurtjes over voor een ander klusje op de boerderij? Neem dan even contact op via de site van kinderboerderij Boerenvreugd. Er is altijd wat te doen, en het is er o-zo-gezellig als er geklust wordt!

Eendentrapjes

Aansluitend aan het bezoek aan de kinderboerderij ging het drietal van de Schoonheid naar Theo Rekelhof, van de visserij aan de Herenweg, die de Westeinderplassen en het waterleven door zijn werk echt door en door kent. Want onder Theo’s leiding wordt de andere helft van de opbrengst van de kalenderverkoop besteed aan de natuur in het Westeinderplassengebied. Theo wist van het bezoek en had ook al nagedacht over de besteding van de donatie van 1.800 euro. Als eerste zou het goed zijn om op meerdere plaatsen eendentrapjes langs de schoeiingen te maken. Niet alleen op de Poel, maar ook in de woonwijken! De schoeiingen zijn op heel veel plekken zo hoog en steil, dat eendenkuikens er tegenaan fladderen tot ze verzuipen of opgegeten worden. Een ander voorbeeld zijn de kikkervisjes die het water moeten verlaten wanneer de longen ver genoeg ontwikkeld zijn. Wanneer dat niet lukt, verdrinken ze.

De Schoonheid van Aalsmeer zal over dit idee als eerste in gesprek gaan met de houtwerkplaats van Ons Tweede Thuis, want het zou toch mooi zijn als die trapjes ook gewoon lokaal gemaakt kunnen worden! Aan alle Aalsmeerders en Kudelstaarters wordt hierbij een oproep gedaan om eens goed rond te kijken in de buurt en om vervolgens een voorstel te doen waar zo’n eendentrapje een goed hulpje zou zijn. Ideeën kunt aangedragen worden via info@deschoonheidvanaalsmeer.nl

Onderwaterleven

En verder heeft Theo aangedragen om onderin de watertoren iets te maken, waardoor mensen kennis kunnen maken met en bewust worden van het onderwaterleven in de Westeinderplassen. Daar staat he team van de Schoonheid van Aalsmeer zeker ook achter en samen wordt er op korte termijn bekeken wat er mogelijk is.