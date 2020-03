Schoolvolleybaltoernooi groot succes

Aalsmeer – Op zaterdag 29 februari was er weer het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi van Oradi/Omnia. In de ochtend streden de groepen 4,5 en 6 van verschillende basisscholen uit Aalsmeer en Kudelstaart om de felbegeerde Oradi/Omnia trofee. In de middag was het de beurt aan de groepen 7 en 8.

Het team Oosteinder Smash van groep 4 pakte in een bloedstollende finale de winst. Bij groep 5/6 waren het de Antonius Killers die de beker mee naar school mochten nemen. De leerlingen van groep 7/8 van de Graankorrel waren in de middag de sterkste.

Maar natuurlijk ging niemand met lege handen naar huis; alle deelnemers kregen na afloop een prachtige medaille omgehangen! En dankzij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Aalsmeer lag er voor iedereen de hele dag een heerlijke banaan of appel voor het grijpen.

Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers vanuit Oradi en de scholen kan iedereen terugkijken op een fantastisch volleybal feestje!

Lijkt het jou leuk om een keer mee te trainen met de CMV groep van Oradi/Omnia? Je bent iedere woensdagmiddag van 16.30 tot 17.45 uur van harte welkom in Sportcentrum de Waterlelie aan de Dreef.

Wil je meer informatie? Check dan de website van Omnia 2000: www.svomnia.nl .