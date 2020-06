Schoolfeest ‘Wellant Live’ op YouTube en TikTok

Aalsmeer – Het Wellantcollege verplaatst haar schoolfeest naar YouTube en TikTok. De online zomer: Snelle, Pjotr, Lieke Hammink en Edson da Graça gaan een virtueel schoolfeest vieren met 16.000 leerlingen en studenten.

Dit was het dan: het schooljaar 2019-2020. Afgesloten met digitale lessen, toetsen en tentamens, maar zonder schoolfeesten. Wellantcollege, een onderwijsinstelling met 29 vmbo- en mbo-scholen, laat het er niet bij zitten en verplaatst het schoolfeest naar YouTube en TikTok. En iedereen is uitgenodigd om ‘Wellant Live’ dinsdag 30 juni bij te wonen op YouTube!

Dinsdag 30 juni 20:00 uur opent het Wellant YouTube-kanaal zijn virtuele deuren. De host van de avond is comedian en tv-presentator Edson da Graça. Vanuit de studio verwelkomt Edson de bezoekers en gaat hij via een chat en de ‘Green Room’ in gesprek met 16.000 leerlingen en studenten en 2.000 medewerkers. Samen blikken ze terug op een bewogen schooljaar met een hoop memorabele momenten. Ook de zomervakantie en de toekomstplannen van de geslaagden krijgen natuurlijk een plekje.

Edson da Graça, presentator: “Als voormalig mbo-docent kan ik me nog goed herinneren hoe speciaal de laatste weken van het schooljaar waren. Samen in spanning voor de cijferlijsten, boeken inleveren, zwaaien naar de conciërge en natuurlijk met een knalfeest de vakantie in. Dat laatste, daar gaan we voor. ‘Wellant Live’ wordt misschien wel ‘better than the original’!”

Annemarie Moons, voorzitter College van Bestuur Wellantcollege: “Zoals Snelle zingt in ‘17 miljoen mensen’: dui-zen-den studenten zaten in de lente op hun kamer. Dat was ingewikkeld en soms eenzaam. Daarom vind ik het zo mooi dat we dit feest toegankelijk kunnen maken voor iedereen. Ik ben trots dat zowel collega’s als leerlingen en studenten steeds creatieve manieren vinden om samen te komen.”

Een schoolfeest is natuurlijk niet compleet zonder een paar dans-moves. Muzikanten Snelle en Pjotr gaan daarom samen met TikTokker Lieke Hammink de boel op virtuele stelten zetten.

Het startschot voor de pre-party is inmiddels gelost op TikTok. Het Wellantcollege lanceerde samen met bekende TikTok-creators een #ChooseYourCharacter Schoolfeest Challenge. De sfeer zit er al goed in. Een aanrader om de eerste inzendingen alvast te gaan bekijken!

Wil jij het grootste digitale schoolfeest van Nederland ook meemaken? Tune in op dinsdag 30 juni, om 20.00 uur via @wellantcollege op YouTube!