Scholierenveldloop bij AKU

Regio – Woensdag 2 oktober vindt voor de 42e keer op en rond de accommodatie van atletiekvereniging AKU op sportpark de Randhoorn de jaarlijkse scholierenveldloop plaats. De scholierenveldloop is in al die jaren een evenement gebleven waarvoor het enthousiasme onder de leerlingen van de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs groot blijft. Meer dan 800 leerlingen van alle scholen in Uithoorn, de Kwakel en het Veenlandencollege uit de Ronde Venen staan aan de start en daarmee is deze loop een van de grootste sportevenementen binnen de gemeente Uithoorn.

AKU is blij dat AH Jos van den Berg zich heeft verbonden aan dit prachtige evenement en ook dit jaar weer sponsor van de scholierenveldloop zal zijn. We verwachten dat er weer een gezonde concurrentie bestaat tussen een aantal scholen om de wisselbeker een jaar in huis te hebben en dat leerlingen daarom worden gestimuleerd om hun school te vertegenwoordigen. Vorig jaar lukte het de Zon om de wisselbeker weer mee naar de Kwakel mee te nemen. Met name de Springschans zal er op gebrand zijn om de gezonde tweestrijd dit jaar in haar voordeel te beslissen. De geruchten gaan dat zij dit jaar met een grote ploeg aan de start verschijnen. Daarnaast zit de Kwikstaart op het vinkentouw om de 2 andere scholen de loef af te steken.

Hoewel leerlingen van het Veenlandencollege een grotere afstand naar de atletiekbaan moeten afleggen, is het hen gelukt om de laatste 6 jaar door een goede voorbereiding de concurrenten bij het voortgezet onderwijs te snel af te zijn. De verschillen in de einduitslag met het Alkwincollege waren in 2022 en 2023 echter zo klein dat het dit jaar zeker een spannende strijd zal worden. Of zal het Thamencollege beide scholen de voet dwars gaan zetten?

Programma

De meisjes en jongens van groep 3 bijten weer de spits af en staan om 14.30u. aan de start. In verband met het continurooster is het programma ook nu weer in elkaar geschoven waardoor jongens en meisjes per leerjaar tegelijk starten. Aangezien de startnummers van jongens en meisjes een eigen kleur hebben kan er geen verwarring ontstaan en kunnen de uitslagen van jongens en meisjes goed onderscheiden worden. Rond 16.00 uur. starten de eerste groepen van ouders, leerkrachten en leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Startnummer met chip

AKU beschikt sinds dit jaar over een eigen tijdregistratiesysteem en daarmee kunnen de tijden van alle lopers snel geregistreerd worden en zijn de uitslagen snel beschikbaar. Alle lopers krijgen een startnummer met een chip daarin en door over de mat bij de finish te lopen worden de tijden direkt geregistreerd.

Aangezien deze combinatie van startnummer met ingebouwde chip vrij kostbaar is willen we alle lopers vragen bij het verlaten van de atletiekbaan hun startnummer in te leveren zodat AKU deze bij een volgende loop weer kan gebruiken.

Deze week nog aanmelden

Leerlingen van de scholen kunnen zich deze week nog aanmelden op school. Meedoen aan de loop is niet alleen heel leuk en sportief, je zorgt er ook voor dat jouw school hoge ogen gooit in het klassement.

Foto aangeleverd