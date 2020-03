Scholen en horeca tot 6 april dicht!

Aalsmeer – Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland roept voorzitter Femke Halsema alle bewoners en ondernemers in de regio op om de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid te volgen. Het zijn ingrijpende maatregelen met grote invloed op het openbare leven. Er wordt veel gevraagd van ouders met kinderen en veel lokale ondernemers gaan een moeilijke tijd tegemoet.

Horecagelegenheden gesloten

Het kabinet heeft bepaald dat scholen, kinderopvang, eet- en drinkgelegenheden (inclusief terrassen), coffeeshops, sportclubs en seksinrichtingen dicht gaan. In de regio Amsterdam Amstelland moeten alle eet- en drinkgelegenheden vanaf zondag 15 maart 18.00 uur dicht.

Hotels, afhalen en bezorgen

Hotels zijn open voor overnachtingen, maar mogen alleen eten serveren aan eigen gasten. In afwachting van een beslissing van de Rijksoverheid mag nog wel voldaan worden aan de vraag naar afhaal en bezorging. De keukens kunnen open blijven, maar de zitgelegenheden niet. Na overleg met de Rijksoverheid zal maandag worden besloten of afhaal en bezorging de komen weken mogelijk blijven.

Scholen en kinderdagverblijven dicht

Scholen en kinderdagverblijven gaan maandag dicht. Zij voorzien alleen nog in de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Ouders met vragen wordt geadviseerd om contact op te nemen met het eigen kinderdagverblijf of de eigen school.

Alle maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april.

Niet hamsteren!

Tot slot vraagt het bestuur van de Veiligheidsregio inwoners dringend om niet te hamsteren. Het is niet nodig en levert wel nadeel en ongemak op voor andere inwoners.

Foto: Na sluiting van het zwembad, sporthallen en musea is nu ook besloten de deuren van alle scholen en eet- en drinkgelegenheden gesloten te houden. Foto: www.kicskfotos.nl