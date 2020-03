Scholen en gemeente slaan handen ineen om leerkrachten te werven

Uithoorn – De gemeente en de negen basisscholen in Uithoorn en De Kwakel slaan de handen ineen en beginnen deze week met een campagne om leerkrachten te werven. Dat is hard nodig, alle scholen staan te springen om extra juffen en meesters voor de klas. Wethouder Onderwijs Ria Zijlstra: ,,Om kinderen iedere dag goed onderwijs te geven, zijn meer leerkrachten met hart voor het onderwijs nodig. Kinderen hebben recht op goede juffen en meesters om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. De gemeente heeft de noodkreet van de basisscholen gehoord. Daarom slaan we de handen ineen om het tekort aan te pakken.”

Schooldirecteur Petra Goesten van IKC het Duet: “Werken in het onderwijs is mooi en dankbaar. Je leert leerlingen lezen en schrijven en moeilijke sommen oplossen. Je leert ze vaardigheden om zichzelf en anderen te begrijpen. Je bent belangrijk in hun leven. Niets is mooier dan die knuffel aan het eind van de dag, die high-five als een som is gelukt, of een tekening op je bureau. Je maakt als leerkracht het verschil in het leven van een kind. Een leerling leren lezen, of die moeilijke rekensom laten begrijpen. Ook daarvoor ga je het onderwijs in.” Vervolgt: ,,Het is zo’n mooi beroep. Wat kinderen op de basisschool leren, is beslissend voor hun toekomst.”

Verschillende doelgroepen

De campagne richt zich op verschillende doelgroepen, waaronder leerkrachten die ooit het onderwijs uit zijn gegaan of toentertijd geen baan konden vinden, maar ook leerkrachten die met vervroegd pensioen zijn gegaan. Ook zijn jongeren een doelgroep in deze campagne. Zijlstra: ,”We hopen met de campagne te bereiken dat jongeren enthousiast worden om een lerarenopleiding te gaan volgen. En daarna dat ze natuurlijk in de gemeente Uithoorn willen werken. Want hoe leuk is het om in een landelijke gemeente te werken, maar wel onder de rook van Amsterdam. Rustig, maar wel met alle voorzieningen voorhanden.”

Meer informatie

Wie meer informatie wil over het beroep, denk aan loopbaanperspectief, salaris, mogelijkheden voor herintreders en hoe word je leraar, kan kijken op de landelijke website www.rijksoverheid.nl met als zoekopdracht ‘werken in het onderwijs’. Wie meer informatie wil, kan ook een mail sturen naar communicatie@duoplus.nl met als onderwerp ‘campagne onderwijs’.