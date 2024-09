Schitterende jubileum editie van Kwakelse Optocht!

De Kwakel – Op dinsdag 3 september ging voor de 70e keer dat de Kermisoptocht in De Kwakel van start. Het Feestcomité had de karren met de lage startnummers verzocht om al om 7.30 uur aanwezig te zijn om het opstellen soepel te kunnen laten verlopen, zodat de optocht om 9.15 van start kon gaan. Het was een bonte stoet met een recordaantal van bijna 1.000 deelnemers. Een paar karren met jonge deelnemers die voor het eerst mee mochten doen, maar ook deelnemers die al meer dan de helft van de 70 optochten hebben meegereden. Ook het publiek was al vroeg bij de optocht; om 9.15 stond de Ringdijk al vol met mensen en tegen de tijd dat de optocht terug was in het centrum stond het hele dorp vol mensen.

De onderwerpen waren heel divers. Het 70-jarige jubileum van de optocht was voor een aantal karren de inspiratiebron voor hun thema, zoals Cheers to 70 years, maar ook de lokale actualiteiten leveren thema’s op. De nieuwe kasseien in het dorpscentrum leveren sommige Kwakelaars stuiterballen op, en dat was dan ook hun onderwerp. Ook de perikelen rond het afval en de blikjes kwamen aan bod met de “Blikvanger”. Eén kar kondigde duidelijk haar afscheid van de optocht aan met “Wij betoveren nog 1 keer de optocht”. Een aantal dagen na de optocht hebben ze ook de kar zelf weggetoverd en zullen we deze kar helaas niet meer in een volgende optocht terug zien. De tovenaars eindigden met hun laatste optocht op een mooie 6e plek.

Gezelligheid

Kermis en de optocht staat voor gezelligheid en “Vier je niet in je Eendje”. Tijdens deze optocht werd er letterlijk wel feest gevierd in het gele eendje, en deze mooie vrolijke gele kar mocht de originaliteitsprijs in ontvangst nemen. De hoofdprijs ging dit jaar naar “Sugar Daddy”; een mierzoete kar met snoepgoed, meisjes met roze jurken, suikeroompjes, groot geld en een vooral feest op de kar met muziek van Roxy Dekker. Op de tweede plaats eindigde KAF met de PFAS eieren. Op deze kar werd de problematiek rond PFAS en besmette eieren aan de kaak gesteld en zeer levendig uitgebeeld door de kippen op de kar. De derde prijs mocht door DKHC in ontvangst worden genomen met hun Dance Macabre. Een prachtige kar die ook vooral opviel door de macabere figuren die zonder een krimp te geven de hele optocht stoïcijns vooruitkeken en de toeschouwers de stuipen op het lijf jaagden.

De optocht is niet alleen een bonte stoet met karren, maar is ook een beetje straattheater aan het worden. De rijdende rechter, opvliegende types, ballerina’s aan de bar(re), het fruitpaleis, de dubbelgangers, de oudjes met de caravan van “Wij zijn er bijna” en nog vele andere deelnemers wisten met hun act het publiek te vermaken.

Feestje

Ook de wisseling van de wacht van de voorzitter van het Feestcomité was een onderwerp. De bijnaam van de nieuwe voorzitter is Peer en deze kar vreesde dat het comité volgend jaar met de gebakken peren zit. De vrienden van Peer gingen deze dag allemaal even als Peer door het leven.

Zoals gebruikelijk eindigde de optocht met de prijsuitreiking in de feesttent. Volgens traditie met de uitslag op een behangrol die langzaam afgerold werd. De Sugar Daddies dansten met de beker om hun overwinning te vieren, maar ook alle andere deelnemers maakten er een mooi feestje van. De deelnemers en bewonderaars van deze 70e optocht willen het Feestcomité, de EHBO-ers, Tavenu, verkeersregelaars van AKU en alle anderen die die optocht een warm hart toedragen hartelijk danken voor de goede organisatie en deze gezellige dag! Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Sugar Daddy KAF’s PFAS eieren DKHC’s Dance Macabre Team NL huis In welke recordtijd eindigt deze optocht Opvliegende types Back tot he 90’s Smurfen op skivakantie Top Pop Theatre Casa Qwakel

Foto: aangeleverd