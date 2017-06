Mijdrecht – Zaterdag 17 juni was het weer feest in het Mijdrechtse dorpscentrum. Traditiegetrouw was het weer tijd voor het Straattheaterfestival. Alweer de 25 ste editie. Het was geweldig. Prachtig mooi weer, ruim 70 voorstellingen van groot tot klein en duizenden bezoekers. Voor een foto overzicht en uitgebreid verslag lees de Nieuwe Meerbode van woensdag 21 juni a.s.