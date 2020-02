Schipholdirecteur spreekt met inwoners over overlast luchthaven

Bewoners belonen Benschop (nog) niet met vertrouwen

Uithoorn – Tien inwoners van Uithoorn en De Kwakel gingen gisteren in gesprek met de directeur van Schiphol, Dick Benschop. Het werd gewaardeerd dat hij de uitnodiging van PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) had geaccepteerd om direct van hen te horen hoe de overlast van Schiphol hun leven beïnvloedt. Het was geen gemakkelijk gesprek in de huiskamer van Mirella Visser van PUSH. Geëmotioneerd vertelden de bewoners over de grote impact die de Aalsmeerbaan door de enorme groei van de afgelopen jaren op hun leven heeft. Nooit meer een rustmoment, nooit meer uitslapen en in de zomer nooit meer lekker in je tuin zitten. Door chronisch slaaptekort steeds geïrriteerder en gestrest raken en naar de huisarts moeten gaan voor behandeling.

Strijdlust

Strijdlust was er ook, want we laten ons toch niet zomaar wegjagen van onze familie en het sociale netwerk dat we in tientallen jaren hebben opgebouwd? Dit is onze buurt en daarom hebben we ons verenigd in PUSH. Anderen voelden zich gevangen in de situatie, met hun huis en hypotheek, en vroegen zich openlijk af: “Hoe kom ik hier weg?” De avondspits is niet alleen steeds zwaarder geworden, maar ook nog met steeds zwaardere toestellen. Het gebrek aan goede

Schrijnend

Maar het schrijnendste waren de verhalen over de grote zorgen voor de volgende generaties. “Ben ik nog wel een goede vader als ik mijn kinderen er zo onder zie lijden?” vroeg een van de bewoners zich zichtbaar geëmotioneerd af. De onmacht over dat het je overkomt en dat je er niets aan kan doen om je familie te beschermen tegen geluid en fijnstof is een zware last voor veel ouders in deze omgeving.

Aangeslagen

Dick Benschop luisterde aandachtig en was zichtbaar aangeslagen na deze verhalen. Een van zijn eerste constateringen bij zijn aantreden was “dat het niet goed gegaan was in de Zuidoosthoek”. Hij heeft veel geleerd van de verschillende (huiskamer)gesprekken en zet in op het herstellen van de relatie met de omgeving en het terugwinnen van vertrouwen. Daarom wordt er nu hard gewerkt aan specifieke maatregelen om de overlast te beperken, legde hij uit. En de uitvoering van deze hinderbeperkende maatregelen wordt ongeacht het groeibesluit opgepakt. De bewoners gingen er niet in mee. Opnieuw onderzoeken uitvoeren terwijl er de afgelopen jaren al zoveel is onderzocht en alles categorisch is afgewezen? Dat is een herhaling van zetten. Het mantra is nog steeds groeien, terwijl de grenzen aan de leefbaarheid al ruimschoots zijn overschreden. Herstel van de onbalans in de zuidoosthoek moet niet afhangen van toekomstige scenario’s, maar moet nu al alle aandacht krijgen. PUSH heeft al 7 concrete maatregelen die kunnen worden ingevoerd in het 7-7-7 Manifest benoemd.

Groeien

Benschop lichtte toe dat van ongebreidelde groei, zoals in het verleden, geen sprake meer zal zijn, maar van “gematigde en gecontroleerde groei”. Bewoners trappen daar niet in. “Meer vliegen met minder hinder door stillere vliegtuigen” is een mythe. Als een vliegtuig een paar decibel minder produceert maar je krijgt er wel meer over je dak (de ‘Alders-paradox’ genoemd), lost dat niets op. Het was duidelijk dat Dick Benschop zocht naar manieren om de aanwezigen ervan te overtuigen dat zij gehoord worden. Zo gaf hij een voorbeeld van de verlegging van een route die was gedaan om de omgeving te ontzien, terwijl de route op zichzelf gewoon acceptabel was: “Niet alles wat mag moet je ook doen”. Inmiddels is deze routeverlegging ingebed in de organisatie. Dat dit voorbeeld ook niet kon overtuigen bleek toen het kernwoord vertrouwen viel. Op dit moment ontbreekt het vertrouwen volledig bij de bewoners dat hun leefomgeving niet verder aangetast wordt als er weer gegroeid mag worden. In combinatie met het mogelijk afschaffen van (een deel van de) nachtvluchten vrezen de bewoners voor nog meer, steeds vroegere (voor 07:00 uur) en latere (tot 23:00 uur) vluchten op de Aalsmeerbaan. De conclusie was duidelijk: het vertrouwen is weg en het zal jaren duren voordat het hersteld is. Dick Benschop erkende dit ook.

In het gesprek kwamen vele boodschappen aan de orde die zo’n 100 bewoners op 29 januari hebben opgetekend tijdens de speciaal hiervoor georganiseerde informatieavond. Als een tastbare herinnering overhandigde Mirella Visser de rol flipovers aan Dick Benschop, hem dankend voor zijn komst. De flipovers worden op Schiphol opgehangen om iedereen eraan te herinneren dat er bewoners bestaan en dat zij beter gehoord moeten worden.