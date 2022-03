Bij hotel Vinkeveen aan de Groenlandsekade is in de vroege ochtend van zondag een schietpartij geweest. Volgens een woordvoerder zijn meerdere mensen gewond geraakt en zijn er ook aanhoudingen verricht. Veel getuigen worden verhoord. Mogelijk is de schietpartij geweest op een feest. Meer info ontbreekt vooralsnog.

Fotograaf: VLN Nieuws –