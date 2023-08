Schaken leren bij Schaakclub Westeinder

Aalsmeer – Heb je altijd al willen leren schaken, maar is het er nooit van gekomen? Of schaak je regelmatig en ben je klaar voor de volgende stap? Dan kun je vanaf 28 september terecht bij Schaakclub Westeinder. De Aalsmeerse Schaakclub doet namelijk mee aan een nieuw initiatief: NederlandSchaakt. Dit is een cursus voor volwassen waarin je in zes weken de regels en belangrijkste basisprincipes van het schaakspel leert.

Aansluitend kun je meteen meedoen aan je eerste schaaktoernooi. Naast de module ‘Schaken leren’ wordt namelijk ook ‘Beter schaken’ aangeboden. Dit is speciaal gericht om je vaardigheden te verbeteren, zodat je eindelijk je buurman kunt verslaan! Iedereen kan leren schaken! En je kunt met iedereen schaken. Leeftijd, afkomst of geslacht spelen op het bord allemaal geen rol. Naast een intellectuele work-out is schaken daarom ook de perfecte manier om met nieuwe mensen in contact te komen. De trainingen worden gegeven door een ervaren schaaktrainer.

Omdat de cursus wordt aangeboden op twee niveaus kan iedereen meedoen! Beide modules bestaan uit zes lessen van 1,5 uur die wekelijks tussen 28 september en 2 november worden gegeven. De lessen beginnen telkens om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg 239. Meer informatie is te vinden op de website NederlandSchaakt.nl.