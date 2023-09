Schaakvereniging Denk en Zet gaat weer van start￼

Vinkeveen – Traditioneel begon het schaakseizoen ook dit jaar met de jaarvergadering. Na vermeld te hebben dat Denk en Zet met zijn eerste team ook komend seizoen weer in de 1e klasse speelt en er weer een volwaardig 2e team in de 3e klasse uitkomt , vond de prijsuitreiking plaats. Kampioen werd nieuwkomer Matthijs Meijers , hij maakte onmiskenbaar duidelijk dat de, in het verleden gegeven schaaklessen door Kees Kentrop en Bram Broere, hun vruchten hadden afgeworpen. Met afstand werd hij Kampioen, waarvoor hij de beker uit handen van de wedstrijdleider mocht ontvangen. Het was nestor Cees Samsom die hem nog lang bijbeende, de wat ouder wordende benen en “brains”, leverde Cees een nette 2 plaats op de ranglijst op. Na de huldiging van de kampioen werden er ook nog bekers uitgereikt aan de spelers die voor hun team het beste resultaat in de externe competitie hadden behaald.

IN het eerste team waren hier Cees Samsom en Jeroen Vrolijk met elk 3 ½ gelijk geëindigd.

In het tweede team was dit Matthijs Meijers die hiervoor zijn 2e beker dus in ontvangst mocht nemen, gelukkig was Matthijs met de auto. Het echte schaken voor de senioren is dinsdag 5 september weer begonnen. Aanvang 19.45 uur. Locatie de Boei te Vinkeveen.

Nieuw leden van harte welkom, ook al bent u nog een beginnend schaker er is ook voor u een gelijkwaardig tegenstander . Aanmelden kunt u zich bij Jeroen Vrolijk 06-48403628 of Henk Kroon 06-12185845 of via de website www.svdenkenzet.nl door het invullen van het aanmeld formulier dewelke te vinden is onder het kopje algemeen.

De schaaklessen voor de jeugd zowel beginners als gevorderden beginnen op 19 september, aanvang 19.45 ook in de Boei te Vinkeveen.

Op geven hiervoor bij Henk Kroon 06-12185845.