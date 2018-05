Samen Sterk voor Kinderen DRV viert 5 jarig bestaan

De Ronde Venen – De Stichting Samen Sterk voor Kinderen bestaat dit schooljaar 5 jaar en om dit te vieren was er een feestmiddag op woensdag 23 mei. Wethouder Alberta Schuurs opende de feestmiddag in het bijzijn van ruim 40 kinderen, hun ouders en samenwerkingspartners van de Stichting. Beleidsmedewerker Sharon Blijleve van de gemeente werd verrast met een vrolijk plantje omdat zij zich al jaren hard maakt voor de ondersteuning van kinderen.

De stemming zat er gelijk goed in en de kinderen gingen enthousiast aan de slag in de diverse workshops die werden aangeboden. En wat heeft iedereen genoten! Er werd geknutseld, scouting-spellen gespeeld, bootcamplessen gevolgd en aan de uiterlijke beauty gewerkt met make-up, nagels lakken en haren vlechten.

Ondertussen volgden geïnteresseerde ouders de workshop van OudersLokaal die ging over Positief Opvoeden. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van vrijwilligers en lokale verenigingen en personen die de Stichting een warm hart toedragen. Want wie wil er nu niet dat kinderen hun zelfvertrouwen kunnen opbouwen en (weer) lekker in hun vel zitten. Daar werkt de Stichting aan middels haar aanbod aan groepstrainingen en projecten.

De Stichting bedankt het Kids College in Wilnis waar de feestmiddag mocht plaatsvinden en daarnaast Walraven, Roadworks, GVM, Scouting Mijdrecht, Alize Angel, Desiree Celie, Rietje Beeren, OudersLokaal en Miranda en Esmee van Kempen.