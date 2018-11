Samen levens redden in Mijdrechtse woonwijk

Mijdrecht _ Afgelopen week zijn een aantal buurtgenoten van woonwijk Molenland in Mijdrecht een actie gestart om geld in te zamelen voor een AED in hun Molenland buurt. “Hiermee vergroten we de overlevingskans van buurtgenoten die een hartstilstand krijgen”, aldus de plannenmakers.

“Waarom een BuurtAED actie? Een AED in de Molenland buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. In onze buurt hebben we onvoldoende AED’s die dag en nacht bereikbaar zijn. Dat moet veranderen, vinden wij. Elke week krijgen 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwachts, in of om het huis. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED ter beschikking hebben verhoogt de overlevingskans aanzienlijk. Een ambulance is vaak niet op tijd terplaatse. Met een extra BuurtAED maken wij onze buurt dus veiliger. Het geld inzamelen doen we via het crowdfunding platform BuurtAED.nl. BuurtAED.nl is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland (hart)veiliger te maken. Met een speciale bijdrage van Philips krijgen we om te beginnen € 1052,00 korting op de totale aanschafprijs. Wij zamelen zelf nog € 1629,00 in. Met zijn allen moet dat lukken! Elke bijdrage – groot of klein – is waardevol Help mee. Doneer voor onze Molenland BuurtAED:

https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-viergang-3642-mijdrecht

1. Kies Doneer nu en bepaal jouw bijdrage

2. Doneer met naam of anoniem

3. Betaal eenvoudig via iDeal (Alvast bedankt!)

Onze Molenlandbuurt (hart)veiliger: zo werkt dat

Onze BuurtAED komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk. Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag en nacht bereikbaar. Zodra iemand in onze buurt 112 belt bij een hartstilstand worden dan burgerhulpverleners opgeroepen die de AED op kunnen halen. Daarom is een AED in de buurt zo belangrijk. Het zou zomaar jouw of mijn leven of het leven van een kind kunnen redden!

Meer weten over deze actie? Ik hoor het graag als je vragen hebt! “, aldus een van de initiatiefnemers Gert Doornekamp: e-mail: agd_drive@live.nl, of mobiel: +31654963434