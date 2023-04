Samen herdenken en vrijheid vieren in Aalsmeer

Aalsmeer – Ook dit jaar heeft Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer een aantal activiteiten georganiseerd om op gepaste wijze op 4 mei te herdenken en op 5 mei onze vrijheid te vieren. Herdenkt en viert u mee?

Veteranen op erewacht

Aalsmeer telt op dit moment zo’n 110 veteranen. Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee vergelijkbare situaties, zoals internationale vredesmissies. Veteranen hechten veel waarde aan deze dag. Tijdens de herdenkingen vormen veteranen erewachten en leggen kransen bij alle drie herdenkingslocaties – Aalsmeer dorp, Aalsmeer Oosteinde en Kudelstaart. Daarmee geven zij extra betekenis aan de door de lokale wijkoverleggen georganiseerde herdenkingen en brengen zij een eerbetoon aan alle burgerslachtoffers en gesneuvelde militairen in oorlogssituaties en vredesoperaties. Hun aanwezigheid bij de herdenkingen heeft niet alleen een ceremoniële functie. Het zorgt ook voor een mooie interactie tussen de veteranen en de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.

Bevrijdingsvuur

Traditiegetrouw wordt in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen, de stad van de bevrijding het Nationale Vrijheidsvuur ontstoken en vervolgens door loopgroepen over het hele land verspreid. Dit jaar doen 87 loopgroepen met in totaal 1700 lopers mee aan deze eervolle Bevrijdingsvuurestafette. En Aalsmeer is er uiteraard weer bij. Een groep van 20 Aalsmeerse atleten haalt ’s nachts het Aalsmeerse Vrijheidsvuur op en brengt dat hardlopend en fietsend over een afstand van ruim 80 kilometer naar Aalsmeer. Ook burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Willem Kikkert zijn weer van de partij. Het jongste teamlid is Kimberley, 15 jaar jong die al voor de derde keer meeloopt. De feestelijke fakkelintocht van het team met het vuur uit Wageningen is op 5 mei rond 10.30 uur bij het gemeentehuis, met ook dit jaar weer het spectaculaire moment van het ontsteken van het Aalsmeerse Vrijheidsvuur. Er is vrolijke live muziek en iedereen is van harte uitgenodigd om onze toppers te verwelkomen.

Vrijheidslezing met Rosita Steenbeek

Ter gelegenheid van de 4 mei herdenking en de viering van 5 mei komt de bekende schrijfster Rosita Steenbeek op 5 mei ’s avonds naar Aalsmeer voor een lezing in het Flower Art Museum over haar boek Rose, een familie in oorlogstijd. In Rose vertelt Rosita Steenbeek, bekend van haar vele romans en boeken over Rome, het bewogen leven van haar grootmoeder Rose en de lotgevallen van haar joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een boek over een grote liefde tussen twee mensen, maar ook over goed en kwaad, over vergeving en over hoe moeilijk het is om de wereld in te delen in zwart en wit. Ook zal ze vertellen over haar eigen ervaringen in vluchtelingenkampen in Libanon en Italië. De Vrijheidslezing is een initiatief van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer in samenwerking met Stichting KCA en het Flower Art Museum. De lezing is vrijdag 5 mei om 20.00 uur in het Flower Art Museum. Kijk voor informatie en kaartverkoop op skca.nl.

Vlaggenprotocol

Maak het in de Aalsmeerse en Kudelstaartse straten op 4 en 5 mei extra betekenisvol door de Nederlandse vlag op te hangen.

Op 4 mei hangt in Nederland de nationale driekleur zonder wimpel de gehele dag van zonsopgang tot zonsondergang halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers.

Op 5 mei mag de nationale vlag zonder wimpel van zonsopkomst tot zonsondergang in top. De vlag mag ’s nachts blijven hangen. Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn. De vlag mag op 5 mei ook gecombineerd worden met de gemeentevlag, provincievlag of vlaggen van andere landen die bij de bevrijding betrokken waren of waar nu oorlog heerst.