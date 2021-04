Samen een ommetje maken door de Hornmeer

Aalsmeer – Begin deze week vond mevrouw van der Zwaard een ansichtkaart in haar brievenbus. Buurvrouw Chantal van Hilst had de uitnodiging in de brievenbus gedaan om samen een ommetje te maken. Zelf loopt Chantal dagelijks een rondje door het Hornmeerpark, onderweg naar haar thuiswerkplek. Maar hoeveel leuker is het om het ommetje eens met een buurtgenoot te lopen?

Voor Chantal was het erg interessant om de buurt door de ogen van een inwoner te zien die al ruim 54 jaar in de Hornmeer woont. Zo was Chantal niet op de hoogte dat er in de jaren zeventig een openlucht zwembad in de Westeinderplassen was met de naam VIBA. De VIBA was het zwembad van de Vereniging tot Instandhouding van een Badhuis in Aalsmeer, gelegen naast de watertoren.

Natuurlijk is de wijk veranderd in de afgelopen jaren, maar mevrouw van der Zwaard is nog steeds blij met de mooie groene uitstraling van de wijk. Dagelijks loopt zij een rondje door de Hornmeer en kijkt haar ogen uit. Het maakt niet uit of je links of rechts gaat, er is altijd wel iemand om even een praatje mee te maken en overal is wel iets te zien. Van mooie kleurrijke bloembollen in het park bij de Roerdomplaan tot gezellige voortuinen. Niet alle voortuinen zijn overigens even goed onderhouden, wat voor haar, als dochter van een kweker, soms een doorn in het oog is. Een idee dat naar boven kwam was dat eigenlijk iedere verhuurder in het contract zou moeten opnemen dat men de voortuin onderhoudt. Dat is goed voor de wijk, het oog wil immers ook iets.

Mevrouw van der Zwaard en Chantal spraken nog over de toekomstige woningen in de Roerdomplaan, dat zou best een mooie plek zijn om te wonen.

Heel blij zijn beide bewoners van de Hornmeer ook met een buurtinitiatief die vorig jaar is opgestart door een aantal buren met groene vingers. De groenstrook achter hun woningen heeft nu een mooie, kleurrijke uitstraling. Het ziet er nu zoveel beter uit. De gemeente heeft de overwoekerde strook helemaal leeg getrokken waarna de strook mooi is ingeplant. De buren houden de groenstrook nu gezamenlijk bij.

Ook een ommetje maken? Haal dan een kaart bij de Hoogvliet en nodig een buurtgenoot uit. Laat weten hoe het was via team.aalsmeer@participe.nu