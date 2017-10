De Ronde Venen – Samen buiten aan de slag, dat kan op 4 november op de Natuurwerkdag. In 2017 organiseert LandschappenNL de Natuurwerkdag voor de 17de keer op bijna 500 locaties door heel Nederland. Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersactie in het groen; zagen, snoeien en meer. Op veel locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen. In de provincie Utrecht coördineert Landschap Erfgoed Utrecht meer dan 40 locaties waar mensen mee kunnen doen. Ook in Vinkeveen is een locatie waar mee gewerkt kan worden. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op www.natuurwerkdag.nl.

Kom helpen in De Ronde Venen

Van 9:00 tot 14:00 uur kan je meewerken met Knotgroep De Ronde Venen. Aan het begin van de Spoordijk in Vinkeveen staan een aantal grote wilgen en essen die verwijderd moeten worden om het pad te verbreden. Kijk voor meer informatie op www.natuurwerkdag.nl.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers

Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Samen aan het werk voor leefruimte voor de boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Samen aan de slag op de Natuurwerkdag

Geïnteresseerd om samen met buren, vrienden of familie buiten een dag aan de slag te gaan en zo bij te dragen aan jouw groene omgeving? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over locaties en activiteiten bij jou in de buurt en meld je aan. Zelf een werklocatie aanmelden is ook mogelijk.