SAM zoekt vrijwilligers voor duofietsen

Aalsmeer – “De hele wereld is gek geworden, overal, knettergek. En dan ga je op een dinsdag duofietsen met iemand van een gesloten afdeling, met iemand die vergeetachtig is, dementerend. En wij tweetjes, hij en ik, verdwenen allebei voor even in een zeepbel samen. Hij, omdat hij even van de vrijheid mocht proeven, en ik, omdat ik mij liet meevoeren in zijn vrijheid. Een ijsje gegeten, vette grappen gemaakt en samen een hond met veel te korte poten uitgelachen. Meerdere keren aan hem uitgelegd hoe hij nou op de fiets terecht was gekomen. De uitleg mocht niet baten, de vraag bleef voortdurend aan de oppervlakte drijven. Samen besloten we dat het oké was. Het was oké dat hij het soms vergat en dat gaf rust. We waren samen trots als hij een treurwilg, een huilende boom, noemde en ik gaf hem groot gelijk. Een huilende boom is prachtig. Bij de boei stonden we een poos stil, het uitzicht was adembenemend. Lichtblauwe lucht en lichtblauw water, met witte zeilen erop en een briesje door ons haar. We tuurden en we zuchten. Wat een rust hè? Mijn mede zeepbelgenoot kon er niet genoeg van krijgen. En in die rust borrelde herinneringen naar boven. Van werk, woonplaats en dat hij in zijn leven weinig van deze rust had gekend. En ik besefte eens te meer wat een voorrecht het is om af en toe in een zeepbel te fietsen, in de rust, met deze kostbare mensen.” Wanda

Duo- en rolstoelfietsen

“Hopelijk levert dit verhaal meer fietsers op, want die zijn nog echt wel nodig. Hoe meer fietsers hoe meer mensen er op uit kunnen en plezier hebben”, aldus SAM-voorzitter Jan Kwak. Aanmelden of meer informatie? Stuur eenmail naar: info@stichtingsam.eu of neem telefonisch contact op met voorzitter Jan Kwak: 06-53928043. Stichting SAM (voorheen Rode Kruis) zet zich in om activiteiten te ontplooien en ondersteunt activiteiten die het welzijn van de medemens in met name Aalsmeer en Kudelstaart bevorderen. Er wordt wekelijks gewandeld met gasten in een rolstoel (ook hier vrijwilligers welkom) en er wordt gefietst met gasten op een duofiets of een rolstoelfiets.