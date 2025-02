Sai wint kleurplatenwedstrijd gemeente Uithoorn

Uithoorn – De gemeente Uithoorn was vorige week jarig: ze werd 205 jaar. Om de verjaardag te vieren organiseert de gemeente elk jaar een kleurwedstrijd onder alle groepen 6 van de basisscholen in Uithoorn en De Kwakel.

Spanning

Op 13 februari komen de deelnemers van de drie winnende scholen De Zon, De Springschans en De Kajuit naar het gemeentehuis. Daar wachten ze in spanning op de einduitslag van de kleurwedstrijd. Maar voordat de winnaar wordt bekendgemaakt, is er nog een heel programma voor de kinderen uitgestippeld door de gemeente. Zo krijgen zij door wethouder Onderwijs José de Robles in de raadzaal uitleg over wat democratie is en wat de taken zijn van raadsleden en wethouders. Hij wil ook graag van de leerlingen weten wat zij missen in hun woonplaats. De meningen zijn zeer verdeeld.

De wethouder geeft aan dat die verscheidenheid in wensen perfect weerspiegelt hoe het in werkelijkheid gaat: “Alle inwoners hebben hun eigen ideeën en wensen. Die kunnen we niet allemaal uitvoeren. Dat heeft te maken met geld en nog zoveel meer. Samen met de gemeenteraad is het dan onze taak om te kijken wat voor de meeste inwoners het beste is.”

Op bezoek bij de burgemeester

Ook mogen de leerlingen een bezoek brengen aan burgemeester Heiliegers op zijn werkkamer. De burgemeester heeft zijn ambtsketen al op zijn vergadertafel neergelegd zodat iedereen deze van dichtbij kan bekijken. De kinderen kijken hun ogen uit en willen graag weten hoeveel de keten kost. ‘Onbetaalbaar’, lacht de burgervader. Ook vragen de kinderen zich af hoe oud de burgemeester is; ‘62’ is het antwoord. ‘Is dat oud of jong?’ Oud! Nee jong! Ook daar zijn de meningen dus behoorlijk over verdeeld.

Taart

Nadat iedereen een lekker verjaardagstaartje heeft gegeten is het tijd voor een gedicht. Geschreven door Peter Borghaerts, de dorpsdichter van gemeente Uithoorn, en voorgedragen door zijn collega-dichteres Amanda ten Cate.

Daarna is het toch echt tijd voor de uitslag van de wedstrijd. De jury, bestaande uit wethouder De Robles, dorpsdichter/cultuurcoach Peter Borghaerts en Noëlle Slinger van Cultuureducatie met Kwaliteit, heeft als winnaars gekozen: Evelynn (3e plek van De Kajuit), Elin (2e plek van De Zon) en Sai (eerste plek van De Springschans)! Helaas is de absolute winnaar Sai niet aanwezig, maar zijn maatje Mees neemt de prijs in ontvangst.

De opdracht van de kleurwedstrijd was het inkleuren van het (vernieuwde) gemeentewapen. “Het is goed dat kinderen zich bewust zijn van waar ze wonen en iets leren van de geschiedenis. We kijken terug op een geweldige ochtend”, zegt de burgemeester. Wethouder De Robles beaamt dat. “We merken dat de kinderen het leuk vinden om het gemeentehuis van binnen te bekijken. Te gek, de energie die zij meebrengen.” De winnende kleurplaten zijn een jaar lang te bewonderen in de publiekshal van het gemeentehuis.

De winnaars van de kleurwedstrijd de burgemeester en wethouder. V.l.n.r. Evelynn, Mees (met de winnende tekening van Sai) en Elin. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.