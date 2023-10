Running Bridgedrive 2023

Mijdrecht – Wilnis – Bridgeliefhebbers opgelet: op zaterdag 28 oktober organiseert LionscIub Mijdrecht- Wilnis voor de veertiende keer de Lions Running Bridgedrive. In het centrum van Mijdrecht openen een zestal horecagelegenheden hun deuren om spannende bridgewedstrijden te faciliteren. Waarom het een running bridgedrive heet? Omdat de bridgeparen iedere ronde op een andere locatie spelen! De locaties liggen allemaal op loopafstand van elkaar. Door de wisselende locaties én de uitdagende tegenspelers is de Lions Running Bridgedrive iedere keer weer een groot succes. De Lions leiden het evenement in goede banen en fungeren als gastheer op de diverse locaties. En het belangrijkste: de opbrengst van de dag gaat naar het goede doel, het Johannes Hospitium De Ronde Venen.

Tussen 09.45 en 10.00 uur worden deelnemers ontvangen bij restaurant Graaf Jan aan het Raadhuisplein in Mijdrecht. Na de opening verspreiden de spelers zich door het centrum om de bridge-uitdagingen aan te gaan. Dit jaar zijn de locaties: Graaf Jan, De Kantine, Eethuis Family, Chinees restaurant Lotus Corner, Restaurant Burgerlijk, Ariba en Het Rechthuis. Na de derde ronde wordt er een heerlijke lunch geserveerd in de gelegenheid waar de bridgeparen op dat moment zijn. Er wordt gespeeld tot ongeveer 16.15 uur, waarna de prijsuitreiking en de afsluiting plaatsvinden in Chinees restaurant Lotus Corner.

Het inschrijfgeld is € 65,– per paar, inclusief een smakelijke lunch en een kopje koffie. Er worden 28 spellen topintegraal gespeeld; de uitslag wordt berekend door de computer. Het winnende paar ontvangt niet alleen de welbekende Lions Wisselbeker, maar er zijn ook leuke prijzen te winnen.

Ben jij een echt bridgetalent?

Schrijf je dan gauw in! Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus stuur snel een e-mail naar lionsbridgedrive@gmail.com. Zo mogelijk met uw nummer van de Nederlandse Bridgebond. De opbrengst van de dag is voor het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Meer informatie is verkrijgbaar bij Henny van Nieuwkerk (06 – 5436 6528; hennyvnieuwkerk@gmail.com) of bij Willibrord Blom (06 – 5117 3731; whmblom@gmail.com).

Informatie vindt U ook op www.lionsclubmijdrechtwilnis.nl en op Facebook: ‘Lions Mijdrecht Wilnis’.