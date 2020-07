Aalsmeer – In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 juni is een ruit van één van de bushokjes op het Hortensiaplein gesneuveld.

Er wordt rekening mee gehouden dat vandalen het glas in honderden stukjes hebben geslagen of geschopt.

Wie meer informatie heeft of mogelijk beschikt over camerabeelden wordt verzocht contact op te nemen met de politie per telefoon of per mail.