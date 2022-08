Ruilhuis: Voor mensen met te veel en te weinig spullen 

Uithoorn – Van ruilen komt huilen? Niet bij Het Ruilhuis! Spullen die jij zelf niet meer gebruikt en nog goed zijn kun je ruilen of brengen naar Het Ruilhuis. Maar als je niets te ruilen hebt en iets zoekt, ben je ook van harte welkom bij Het Ruilhuis. Er staat van alles, behalve kleding, meubilair en kapotte spullen.

Mieke Kortekaas, medeoprichtster van Het Ruilhuis: ‘We leven in een maatschappij waarin we veel spullen hebben. We kopen veel en gooien het vaak net zo makkelijk weg terwijl het nog prima een tweede ronde mee kan. Om te voorkomen dat alles zo maar weggegooid wordt hebben we Het Ruilhuis in het leven geroepen. Op deze manier kunnen andere mensen jouw overbodige spullen nog goed gebruiken. En misschien liggen er nog spullen in Het Ruilhuis die jij juist weer goed kan gebruiken. Zo kunnen we elkaar en het milieu helpen.’

‘Ik vind het een mooi concept in deze materiele wereld om spullen een tweede leven te geven,’ verteld Mieke enthousiast verder. ‘Er bestaan natuurlijk al kringloopwinkels maar daar moet je betalen voor de spullen die jij wilt. Daarom vind ik Het Ruilhuis een mooi concept. Hier kun je zonder geld aan nog goede spullen komen. Dat is toch mooi in deze haastige en materiele samenleving?’

Ik haal graag de uitspraak van Mahatma Gandhi aan: ‘Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’. Het Ruilhuis bevindt zich in De Morgenster, De Visserlaan 6 in Uithoorn. Achter de Thamerkerk in het gebouw van Ons Tweede Thuis. Elke werkdag geopend tussen 10.00 en 15.00 uur. Loop gerust een keer binnen en kijk of u nog wat kunt gebruiken.