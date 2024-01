Rozenpenning voor Frans Sparnaaij van Hoekwater

Aalsmeer – Voor meer mededogen, begrip en solidariteit voor elkaar, voor de gemeente en voor de politici in Aalsmeer, vroeg burgemeester Gido Oude Kotte tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen donderdag 4 januari. Er werd getoost op een mooi 2024, een jaar waarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden want de ambities zijn groot, maar deze moeten ook financieel haalbaar zijn. Hij noemde in deze onder andere de ontwikkeling van Fort Kudelstaart, de herinrichting van het Raadhuisplein, de toekomst van het zwembad, de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en het groenonderhoud.

Een speciale toost vroeg Oude Kotte voor een bijzondere en bevlogen inwoner, zowel qua werk als in verenigingsverband. Frans Sparnaaij van Hoekwater is al meer dan twintig jaar actief bij de handbalafdeling van RKDES en vervult hier vele hand- en spandiensten, onder andere is hij coach en zet zich regelmatig in als scheidsrechter. Ook is de liefhebber van wielrennen al zo’n 25 jaar actief lid van sportclub De Bataaf, waar hij veel inzet heeft gestoken in het duurzaam maken van het clubhuis. Daarnaast is Hoekwater sponsor bij allerlei sportieve en culturele activiteiten en evenementen. De bekendste elektroloog van Nederland heeft twee motto’s: Duurzaam, dromen en doen en: Alleen samen kom je verder. Frans Sparnaaij werd voor zijn jarenlange (financiële) steun bedankt met de rozenpenning.

Deze penning wordt toegekend aan inwoners die zich gedurende een lange periode aantoonbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse samenleving. En dit doet en heeft Frans Sparnaaij van Hoekwater zeker gedaan. “Frans Sparnaaij creëert mogelijkheden voor Aalsmeer”, zo zei burgemeester Oude Kotte, die hem vervolgens verblijdde met de rozenpenning, de bijbehorende oorkonde en een mooi boeket bloemen. Frans Sparnaaij was zichtbaar ontroerd, maar natuurlijk ook trots. Het publiek was het duidelijk eens met de uitreiking van deze gemeentelijke onderscheiding. Er klonk een luid applaus!

Foto: www.kicksfotos.nl