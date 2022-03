Rozenpenning voor ‘fietsende agent’ Erik van den Brun

Aalsmeer – Tijdens de bedank- en afscheidsreceptie voor Erik van den Brun afgelopen zondag 13 maart in café Joppe heeft de voormalig wijkagent de prestigieuze Rozenpenning van Aalsmeer overhandigd gekregen. Hij kreeg deze onderscheiding uit handen van burgemeester Gido Oude Kotte.

Aantoonbaar verdienstelijk

Vijftien jaar fietste Van den Brun door de gemeente of was hij te vinden op de Poel. Altijd dicht bij de inwoners en altijd in dienst van de veiligheid. Handelend volgens de menselijke maat. De Rozenpenning wordt uitgereikt aan burgers die zich gedurende een lange periode aantoonbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse bevolking. “Volgens mij weet bijna elke Aalsmeerder wie Erik van den Brun is. Bekend als de fietsende agent”, zei burgemeester Gido Oude Kotte bij de overhandiging van het ereteken. “Je werkte volgens de menselijke maat en dat is terug te lezen in de reacties op sociale media nadat je jouw werk op straat door omstandigheden niet meer kon voortzetten.”

Betrokken en altijd bereikbaar

De burgemeester gaf een kleine opsomming van de reacties op sociale media. “Meer dan 300 reacties, waaruit ik een kleine greep doe: ‘Wat een verdrietig nieuws’, ‘Een onmisbaar en vertrouwd gezicht van Aalsmeer’, ‘Iedere wijk verdient zo’n betrokken diender’, ‘De straten van Aalsmeer zullen niet meer hetzelfde zijn’, ‘We gaan je vriendelijke gezicht op de fiets echt missen’ en ‘Mensen als u maken Aalsmeer mooi en goed’. Als je dat losmaakt, heb je het werk als wijkagent heel goed gedaan”, aldus de burgemeester. “Die reacties zeggen veel, zo niet alles. Je was betrokken, vertrouwd en altijd bereikbaar.”

Onuitwisbare indruk

De commissie die over de eretekens gaat vindt dat Van den Brun een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten bij vele Aalsmeerders. In het centrum van Aalsmeer en op de Aalsmeerse wateren. De burgemeester concludeerde dan ook: “Voor jouw bijzondere en jarenlange inzet krijg je de Rozenpenning van Aalsmeer. Met heel veel genoegen overhandig ik jou dit bijzondere ereblijk. Omdat je het verdient.”

Sinterklaas

De afscheidsreceptie in café Joppe is goed bezocht. Erik heeft vele handen mogen schudden, want het was behoorlijk druk. Veel inwoners en ondernemers kwamen afscheid nemen. Burgemeester Oude Kotte was niet alleen de enige VIP-bezoeker. Ook Sinterklaas was uit Spanje gekomen om de wijkagent te bedanken voor zijn betrokkenheid bij de vele Aalsmeerse evenementen. Erik werd door de Goedheiligman getrakteerd op een foto van de watertoren in de Aalsmeer kleuren (rood, groen en zwart) en een ‘life long’ aanwezigheid als speciale gast bij Vuur en Licht op het Water. En Erik kreeg nog veel meer cadeautjes. Uit handen van Rob van het Oranjecomité een mooie bos bloemen en van SPIE een tas vol herinneringen aan de Pramenrace. Het afscheidsfeestje was compleet met een heerlijke lekkernij, mergpijpjes van de bakker in Aalsmeer kleuren. Zowel voormalig wijkagent Erik van den Brun als de organisatie en de aanwezigen kijken terug op een gezellig informeel samenzijn met een officiële waardering.