Royal FloraHolland: “2023 jaar met twee gezichten”

Aalsmeer – Royal FloraHolland verwacht voor 2024 zwarte cijfers na een moeilijk 2023, zo laat de veiling weten in haar nieuwsbrief. Het jaar 2023 was voor veel kwekers moeilijk en onvoorspelbaar. Het volume was 3,2% lager dan in 2022. De gemiddelde prijs was met 2,2% licht hoger dan in 2022, maar ver beneden de inflatie waar de hele sector mee geconfronteerd werd. Marges stonden in de hele sierteeltketen onder druk. Het bedrijfsresultaat van Royal FloraHolland bedroeg, na belastingen, een verlies van 17 miljoen euro. Tegelijkertijd was dit het jaar met vele succesvol geïmplementeerde mijlpalen en historische coöperatieve veranderingen. Daarmee was 2023 een jaar met twee gezichten. In 2024 is de hoofdprioriteit om weer zwarte cijfers te schrijven terwijl de grootschalige strategische veranderingen de eindfase in gaan. De verwachting voor 2024 is een break-even resultaat, dankzij een strakke begroting, een reeds doorgevoerde tariefsverhoging en kostenbesparingen – zowel voor de korte als lange termijn. Dit blijkt uit het jaarverslag van Royal FloraHolland dat 2 april 2024 is gepubliceerd.

(Foto: Archieffoto Royal FloraHolland)