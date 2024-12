Rouwen en Vieren-kas: Een plek van verbinding

Aalsmeer – Afgelopen zaterdagmiddag was de officiële opening van de Rouwen en Vieren-kas, een plek die mensen ondersteunt bij het missen van een dierbare en ruimte biedt voor hun eigen rouwproces. De opening begon met een samenkomst in de Doopsgezinde kerk, waar de aanwezigheid van zo’n zestig belangstellenden en vrijwilligers zorgden voor een warme, uitnodigende sfeer.

Warme woorden en muziek

De toespraken tijdens de opening raakten niet alleen een gevoelige snaar door de herkenbaarheid van het onderwerp, maar legden ook een sterke nadruk op de missie van de Rouwen en Vieren-kas. De initiatiefnemers in Aalsmeer, Arjen Vos en Ellen Vollmuller, openden samen de middag met een inspirerende toespraak. Hun woorden benadrukten het belang van een plek waar rouw letterlijk zichtbaar mag zijn. Agnes Kombrink droeg een ontroerend gedicht voor dat perfect aansloot bij deze missie en liet zien hoe dit project het delen van verdriet en verbinding in de gemeenschap stimuleert.

Landelijk project

In Aalsmeer is de Rouwen en Vieren-kas gerealiseerd met hulp van kerkelijk platform Aalsmeer over Hoop. Dit jaar wordt de bijzondere kas in dertien gemeenten geplaatst, waaronder Amsterdam, waar het project inmiddels voor de vierde keer op het Mercatorplein te zien is. Rikko Voorberg, de bedenker van het concept Rouwen en Vieren, was eveneens aanwezig bij de opening in Aalsmeer. Hij is recent uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar, een erkenning voor zijn inzet en inspiratie. Rikko sprak over de kracht van zichtbaar herdenken en vieren, waarbij hij vertelde hoe de eerste kas werd opgericht tijdens de coronaperiode. Hij illustreerde dit met een aangrijpend verhaal over een vriendin, die haar twee dagen oude dochter verloor. Ze vertelde hem hoe moeilijk het was om haar verdriet te delen met anderen. Mensen hebben vaak de neiging om direct te troosten, maar juist het verdriet zelf moet ruimte krijgen om gevoeld en gedeeld te worden. Troost alleen kan dat proces niet vervangen, benadrukte Rikko, en dit project biedt juist die ruimte voor het delen van de ‘rouwe’ emoties.

In Aalsmeer is er geen expliciete ruimte voor rouw, terwijl iedereen vroeg of laat met verlies te maken krijgt. Dit project wil rouw een zichtbare plek geven en daarmee een natuurlijke en bespreekbare rol in het dagelijks leven. Ook wethouder Willem Kikkert sprak bemoedigende woorden en prees de verbindende rol van het project binnen de gemeenschap. Vanuit de kerk werd er een wandeling gemaakt naar de kas op het Drie Kolommenplein, waar de kas ceremonieel werd geopend, een symbolisch moment van openheid en verbinding.

Muziek als brug naar het hart

De muzikale omlijsting van de opening werd verzorgd door singer/songwriter Saskia Veenswijk en Vrouwenensemble Davanti. Bij de kas bracht Davanti twee indrukwekkende liederen, terwijl Flamencogitarist Yorgos Valiris en Saskia Veenswijk ontroerden met hun Nederlandse bewerking van Gracias a la Vida. De muziek, over dankbaarheid en verlies, gaf herkenning met een lach en een traan.

Sfeervol en intiem

De door Klim Producties sfeervol ingerichte kas ademt warmte en geborgenheid met flikkerende kaarslichtjes en prachtig versierde kerstbomen die een intieme sfeer creëren, zelfs op een koude, regenachtige decemberdag. Het feit dat 70 vrijwilligers zich al hadden aangemeld voordat het project helemaal rond was, laat zien hoezeer het thema leeft in Aalsmeer. Dit enthousiasme benadrukt de impact van het project en de grote behoefte aan een plek als deze.

De Rouwen en Vieren-kas is tot 29 december voor iedereen dagelijks toegankelijk van 13.00 tot 20.00 uur. Bezoekers kunnen een kaarsje aansteken, een lint ophangen met de naam van een dierbare, of gewoon even stil zijn. Vrijwilligers zijn aanwezig om een luisterend oor te bieden aan wie daar behoefte aan heeft. Met deze kas biedt Aalsmeer een plek van warmte, herinnering en verbinding.

Opening Rouwen en Vieren-kas door Saskia en Yorgos Valiris. Foto: Ria Scheewe

Foto: Interieur Rouwen en Vieren-kas. Foto: www.kicksfotos.nl