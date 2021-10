Rotondes Kasteleinweg levensgevaarlijk (voor fietsers)

Aalsmeer – Voor mij, als sporter, vroeger op de voetbal en nu nog alleen als schaatser en recreatief fietser, is het dorp Aalsmeer op de fiets not the place to be. De rotondes zijn levensgevaarlijk voor met name fietsers. Maar ook voor auto’s van zowel inwoners en bezoekers van de talloze jachthavens of andere gelegenheden en winkels. En dan rijden er nog niet eens bussen, we krijgen immers de ‘snelbus van Uithoorn naar Schiphol’ dwars door de rotonde. Natuurlijk komen er zebra’s, lichten, toeters en bellen, maar de snelbus zal keihard doorknallen. Als AOW-er ben ik bijna dagelijks op de racefiets en rijd tegenwoordig, sinds corona, altijd alleen. Het is in Aalsmeer moeilijker om niet geraakt, dan geraakt te worden. Vooral door automobilisten die gefrustreerd zijn door alle belemmeringen.

Tweezijdige rotondes

De rotonde planning is perfect qua timing en uitvoering, aannemer Dura Vermeer verdient zeker een compliment. De bedenkers hebben echter kennelijk nooit met collega’s in Hoofddorp overleg gehad. Daar heeft men, na jaren van dagelijkse ongelukken op een vergelijkbare tweezijdige fietsersrotonde, besloten de rotonde eindelijk aan te passen. Zelfs zonder overleg met dure adviesbureaus is de kogel daar eindelijk door de naast de rotonde gelegen kerk. In Aalsmeer zijn er meerdere van dit type rotonden. Toppunt van verwarring is de in twee richtingen rotonde op de kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg. De nabij gelegen rotonde bij de Dreef is weer éénzijdig. Hoe leg je dat je (klein)-kinderen ooit uit?

Het is allerbelabberdst en heel onveilig zoals het nu in Aalsmeer gaat. Veel bijna en echte fietsongelukken. Slachtoffers genoeg, onder andere met een gebroken nek. Ook is afgelopen week op dezelfde rotonde bij de Lijnbaan en Dorpsstraat een kind van 6 door een veel te hard rijdende auto aangereden. En een bewoonster van de Leimuiderdijk en haar vriending zijn vorige week bij het oversteken van deze rotonde bijna aangereden, door een lijnbus. Beiden hadden bij het oversteken twee keer naar links en rechts gekeken en werden bij het oversteken plotseling toch verrast, ze voelden een soort zuiging en zijn bijna geraakt. Bizar.

Tenslotte, het blijft op de fietspaden en omgeleide fietspaden kommer en kwel. Ter plaatse van het viaduct over de N196 liggen diverse tegels los en schots en scheef en bij het fietspad richting Aalsmeerderbrug zorgen rijplaten voor een extra uitdaging om als fietser niet ten val te komen. De verkeersveiligheid van inwoners en fietsers die door de gemeente Aalsmeer rijden is in het geding. Deze problematiek aanpakken is een must. Gemeente, let op uw ‘saeck’ en ga aan de slag voordat er (nog meer) ongelukken gebeuren!

Thijs Planken, thijsplanken@gmail.com