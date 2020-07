Rotonde Zwarteweg ‘gaat als een speer’

Aalsmeer – Menig inwoner gaat regelmatig even een kijkje nemen bij de aanleg van de rotonde op de kruising Zwarteweg en de Burgemeester Kasteleinweg. Dagelijks zijn wel veranderingen te zien, want er wordt ‘als een speer’ gewerkt en wel zeven dagen per week van zes uur ‘s morgens tot elf uur in de avond. Van een ‘zandhoop’ tot inmiddels een rotonde waarvan de contouren duidelijk zichtbaar zijn en waar zelfs al het eerste asfalt is aangebracht.

Het is de eerste rotonde voor de herinrichting van tweebaansweg naar een route voor lokaal bestemmingsverkeer met een vrijliggende busbaan (HOV-verbinding). De komende maanden zullen regelmatig afzettingen en omleidingen bij kruisingen zijn om deze grootse ‘omtovering’ te realiseren. Als een en ander volgens planning verloopt, is het project eind 2021 voltooid. Volgens de borden is de kruising bij de Zwarteweg afgesloten tot en met 26 juli en gezien de voortgang gaat deze streefdatum gehaald worden. Hiervoor wordt van 20 tot 24 juli ook ‘s nachts doorgewerkt.

Aalsmeerse inrichting

Overigens al nagedacht over een leuk idee voor de inrichting van het middenstuk van de rotonde? De gemeente hoopt een uitstraling te kunnen creëren die Aalsmeer bloemendorp meer in de kijker zet. Een idee? Laat het weten via participatie.aalsmeer.nl. Er is 25.000 euro beschikbaar.