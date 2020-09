Rotonde in gebruik bij Molenvlietweg

Aalsmeer – Afgelopen week is de nieuwe rotonde op de hoek Middenweg en Molenvlietweg geopend. Fase 1 van de aanleg van de nieuwe Molenvlietweg is hiermee voltooid. De Molenvlietweg gaat nu doorgetrokken worden naar de Aalsmeerderweg en daar aangesloten op (nog) een nieuwe rotonde.

Een deel van deze weg, met fietspad, is reeds aangelegd. Bij de nieuwe rotonde is deze te realiseren aansluiting nog afgezet met hekken. De gehele weg is naar verwachting medio 2022 gereed.

Hollandweg

Ook elders in Green Park Aalsmeer is de afgelopen maanden gewerkt aan de verbetering van het wegenstelsel. Aalsmeer is zelfs een nieuwe weg rijker, de Hollandweg. Sinds eind augustus is de Hollandweg officieel open voor verkeer. De weg is verlegd om de bereikbaarheid van de hier gevestigde bedrijven te verbeteren.