Rotary organiseert voorleesproject

De Ronde Venen – In de afgelopen drie weken heeft Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude in samenwerking met OBS Piet Mondriaan en Dienstencentrum De Angstelborgh op kleine schaal geëxperimenteerd met een voorleesproject. Een vijftal leerlingen uit groep 8 lazen verhalen of gedichten voor aan senioren uit De Ronde Venen. De achterliggende gedachte hierbij is om na te gaan hoe jong en oud de gezamenlijke activiteit van het voorlezen ervaren, en of er voldoende basis is voor een vervolgproject.

De bijeenkomsten vonden wekelijks plaats. Elke sessie duurde 45 minuten. De laatste ontmoeting was op 14 juni. Het experiment resulteerde in gezellige bijeenkomsten in De Angstelborgh. Allerlei boeiende verhalen uit diverse boeken kwamen aan bod en de tijd vloog om.

De senioren vonden het contact met de leerlingen verfrissend: “Erg leuk om te horen wat voor boeken jullie graag lezen. Jammer dat het maar zo kort was.” De enthousiaste jonge lezers vonden het een spannend avontuur om hun leeskunsten te vertonen en kregen ook veel complimenten: “Wat kunnen jullie toch mooi voorlezen!” Ook kwamen er handige tips: het zou goed zijn voor het gesprek om vragen van tevoren te bedenken bij het stukje dat wordt voorgelezen. Op de vraag of dit project voor herhaling vatbaar was, zei iedereen meteen volmondig: JA!