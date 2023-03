Rosanne voetbalt een jaar gratis dankzij Z&Z

Aalsmeer – In teamverband sporten is dubbel gezond, zo vindt zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Om sportclubs te ondersteunen is er de Zorg en Zekerheid sportclubactie. Iedereen die via de sportclubactie een nieuwe verzekerde is geworden maakte via zijn of haar sportvereniging kans op een jaar gratis sporten. De gelukkige winnares van 2023 is de 13-jarige Rosanne Dirkzwager uit Aalsmeer, zij mag een jaar lang gratis voetballen bij RODA’23.

Rosanne is verheugd de cheque in ontvangst te mogen nemen: “Ik voetbal best lang bij RODA’23 en wist dat ik via mijn ouders had meegedaan aan deze actie. Maar ik had niet verwacht iets te winnen. Echt heel tof”, zegt een enthousiaste Rosanne.

Zorg en Zekerheid steunt diverse sportverenigingen in de regio. “Wij stimuleren mensen om samen te sporten”, vertelt divisiemanager Commercie Casper van den Bergh. “Zo zorgen we er samen voor dat niet alleen de leden gezond blijven, maar ook de sportvereniging.”

Foto: Van links naar rechts: RODA’23-bestuurslid José Cubo, prijswinnares Rosanne Dirkzwager en Kornelis Brouwer, Sportclubactie Zorg en Zekerheid.