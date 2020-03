‘Rookie’ Nils Eekhoff buffelt in Parijs-Nice

Rijsenhout – Regen, kou, zijwind, waaiers en smalle wegen. Niets kreeg wielrenner Nils Eekhoff vorige week cadeau in Parijs-Nice, zijn eerste World Tour-etappekoers. De jongste renner in het veld, net 22 jaar geworden, leek het allemaal niet te deren. Onbevangen draaide hij mee in de karavaan vol wereldtoppers, werkend voor zijn kopmannen Cees Bol en Tiesj Benoot.

Na vijf van de zeven ritten zat zijn taak erop. De twee resterende bergritten kon hij laten schieten, nadat hij zich in de vlakke etappes bijna voortdurend in de spits van het peloton had laten zien. Het waren dollemansritten met waaiervorming en het collectief sterke Team Sunweb in een hoofdrol. Met twee etappezeges (Kragh Andersen en Benoot), een tweede plek in de eindstand (Benoot) en het winnen van het ploegenklassement was Parijs-Nice een groot succes voor de ploeg.

Snelle daler

Behalve buffelen voor het team schudde Nils Eekhoff ook een gave individuele tijdrit uit de benen op een parcours van 15 kilometer met twee nijdige klimmetjes. Niet helemaal zijn ding, maar het beperkte tijdverlies heuvel op maakte hij bijna goed met razendsnelle afdalingen. Het leverde hem een knappe 25e plek op, 48 seconden trager dan zijn winnende ploeggenoot Søren Kragh Andersen. Op kanjers als Jungels, Alaphilippe, Gilbert en Pollit gaf hij minder dan 20 tellen toe en hij was zelfs sneller dan Pinot, Lampaert, Quintana, Terpstra en Sagan, niet de minsten in het peloton.

Wanneer Nils Eekhoff opnieuw in actie komt is na het schrappen van wielerwedstrijden door de uitbraak van het coronavirus onbekend. Hij mist in ieder geval Nokere Koerse, Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Zijn plaatsgenoot Owen Geleijn van opleidingsploeg Jumbo-Visma moest Olympia’s Tour van zijn programma schrappen.

Fotobijschrift:

Nils Eekhoff (rechts) op kop van het peloton in Parijs-Nice. Naast hem Tiesj Benoot en Casper Pedersen. Foto:@TeamSunweb