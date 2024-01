Rondleidingen op zondag over Zorgvlied

Amstelland – Op de zondagen 14 en 28 januari kunnen belangstellenden deelnemen aan een rondleiding over Zorgvlied, de bekendste begraafplaats van Nederland. De rondleidingen zijn beide dagen van 11.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur en worden gegeven door Annelies Zwijns, Marcel Bergen en Frank Driesen.

Tijdens de twee uur durende rondleiding krijgen de deelnemers informatie over de dertien rijksmonumenten die veel funeraire symboliek uit de negentiende eeuw bevatten. Er wordt uitleg gegeven over de betekenis van deze symbolen en hoe men in de negentiende eeuw dacht over de dood. Daarnaast is er aandacht voor graven van bekende overledenen, monumentale bomen en Zorgvlied als moderne begraafplaats.

Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers per rondleiding. Aanmelden kan per mail: rondleidingzorgvlied@ziggo.nl. Vermeld in de mail naam, aantal personen en dag en tijd van deelname aan de rondleiding. Er wordt een bericht ter bevestiging van de aanmelding gemaild, pas dan bent u verzekerd van een plek. Deelname is gratis. Adres: Amsteldijk 273, Amsterdam (eerste poort). Verzamelen op het terras achter de witte kantoorvilla.