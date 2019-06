Rondeveense Politiek zoekt vrouwen

De Ronde Venen – In De Ronde Venen lijkt dat toch helemaal niet nodig? Drie vrouwelijke wethouders, daar hoeven we toch niets meer aan te doen? Dat zou je denken, maar de volgende keer kan het zomaar weer heel anders zijn. Van de 27 raadsleden zijn er maar 7 vrouwen en van de 13 fractieassistenten zijn er 4 vrouwen, daar is dus nog ruimte voor verbetering. Wil je meer weten over de gemeentepolitiek kom dan 3 juli naar het gemeentehuis. Een meer diverse groep mensen in de gemeente politiek kan echt helpen bij een bredere inbreng en aanpak bij besluitvorming. Omdat we weten dat vrouwen niet altijd direct staan te trappelen om politiek actief te worden, hebben ze besloten om een avond te organiseren om op een luchtige manier aandacht te besteden aan politiek en wat dit kan beteken voor en door vrouwen. Gast is Julia Wouters, zij is auteur van het boek “de zijkant van de macht” en zal u hier meer over vertellen.

U kunt hen volgen op FB politiekevrouwenDRV, voor de avond verwachten ze al meer dan 30 vrouwen maar er kunnen er nog gerust een aantal bij. Dus namens alle politieke partijen nodigen zij vrouwen van harte uit om te komen op 3 juli 19 uur in het gemeentehuis in Mijdrecht, de toegang is gratis. Wil je meer weten stuur dan een mail naar politiekevrouwendrv@gmail.com. De politieke vrouwen van De Ronde Venen verheugen zich op