Ronde Veense ondernemers in gesprek met Staatssecretaris Mona Keijzer

De Ronde Venen – Vrijdag november lunchten vijf ondernemers uit De Ronde Venen met Staatssecretaris Mona Keijzer. Deze lunch vond plaats in het kader van de Dag van de Ondernemer. Tijdens de lunchbijeenkomst spraken de ondernemers, Staatssecretaris Mona Keijzer en wethouder Economische Zaken Rein Kroon over de huidige ontwikkelingen en toekomst van het midden-en kleinbedrijf.

Dag van de Ondernemer

Elk jaar vindt op initiatief van MKB-Nederland de Dag van de Ondernemer plaats. Op die dag staan onder andere gemeenten stil bij de inzet van hun ondernemers. Wethouder Kroon: “De Dag van de Ondernemer is elk jaar weer een bijzonder moment. We vieren die dag het ondernemerschap en bedanken onze ondernemers voor hun inzet voor onze gemeente.” Vanwege de coronacrisis koos de gemeente dit jaar voor een wat meer sobere aanpak. Zij bood vijf ondernemers, die het afgelopen jaar een speciale bijdrage leverden aan het ondernemersklimaat binnen de gemeente, een lunch met Staatssecretaris Mona Keijzer aan. De lunch was corona-proof en vond plaats bij Walraven aan de Industrieweg in Mijdrecht. De Witte Dame uit Abcoude verzorgde een goed gevulde lunchbox voor de aanwezigen.

Vijf geselecteerde ondernemers

Ondernemers nomineerden elkaar voor de lunch. Dit deden zij aan de hand van een korte vragenlijst. De uiteindelijk geselecteerde ondernemers kregen naast de meeste stemmen, waardering voor hun bijzondere bijdrage aan de lokale maatschappij, hun hulpvaardigheid naar andere ondernemers toe en het op een inventieve manier omgaan met de coronacrisis. De geselecteerde ondernemers zijn: Karin Wateler (Verbinding werkt), Jeroen Vergouw (Het Chocoladehuisje Mijdrecht), Vincent Schuijt (Jumbo Vinkeveen), Jos Honig (Feka) en Frank Tulp (Het Rechthuis).

Wethouder Kroon: “We kijken terug op een geslaagd gesprek. We spraken met elkaar over ondernemen in coronatijd. En wisselden ervaringen uit over verbinden, durven vragen en elkaar als ondernemers helpen. Mooi om te zien dat de ondernemers zo hun dagelijkse motivatie ‘om goed te doen’ via Mona Keijzer mee konden geven aan Den Haag. Daarnaast spraken we over het koppelen van techniekonderwijs aan het bedrijfsleven. De Staatsecretaris beloofde gelijk spijkers met koppen te slaan. Daar voeren we binnenkort een vervolggesprek over.”

Fotobijschrift:

Op de voorste rij, van links naar rechts: Wethouder Rein Kroon, Staatssecretaris Mona Keijzer, Pelle van Walraven (Walraven). Op de achterste rij, van links naar rechts: Jos Honig (Feka), Erwin Bos (Gemeente De Ronde Venen) Vincent Schuijt (Jumbo Vinkeveen), Frank Tulp (Het Rechthuis), Karin Wateler (Verbinding werkt), Jeroen Vergouw (Het Chocoladehuisje Mijdrecht)