Rolstoeldraaimolen voor Lotte in speeltuintje Copernicusstraat

Kudelstaart – Vrijdag 1 september is het gerenoveerde speeltuintje aan de Copernicusstraat officieel in gebruik genomen. Twee jaar geleden haalden Levi en Hannah in de buurt huis aan huis handtekeningen op om dit speelplaatsje aan te passen en uit te breiden zodat ze hier samen met hun meervoudig beperkte buurmeisje Lotte zouden kunnen spelen.

De Dorpsraad Kudelstaart ondersteunde het verzoek evenals de werkgroep Inclusief en Toegankelijk Aalsmeer. Dankzij de vereende inzet en samenwerking met de gemeente, is deze zomer het speeltuintje gerenoveerd. De ondergrond is opnieuw betegeld, er is een nestschommel geplaatst en een draaimolen waar Lotte met haar rolstoel in kan rijden. De speelattributen kunnen door zowel kinderen met als zonder beperking gebruikt worden.

De officiële opening werd verricht door wethouder Willem Kikkert en de bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig, maar regenachtig buurtfeest op het grasveld naast het speeltuintje. Begin deze week zijn de scholen weer begonnen, maar vast en zeker dat Levi, Hannah, Lotte en vele andere buurtkinderen graag na school naar het speeltuintje gaan.

Foto’s: Rein van der Zee