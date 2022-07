Rolstoeldraaimolen voor Lotte iets dichterbij

Aalsmeer – Meespelen met je broertje en de kinderen in de buurt, dat lijkt zo simpel. Maar voor de 9-jarige Lotte Dun is dit bijna niet mogelijk. De Kudelstaartse is meervoudig beperkt en zit in een rolstoel. Ze is graag buiten en de grote wens van haar ouders is om in de speeltuin vlakbij hun huis in de Copernicusstraat een rolstoeldraaimolen geplaatst te krijgen. Dit is een draaimolen waar ze met haar rolstoel in kan rijden en waarbij ook andere kinderen mee kunnen draaien. “Een ideaal speeltoestel voor Lotte”, zegt haar moeder Liesbeth. “We vinden het zo zielig voor haar dat ze vaak alleen maar vanuit haar rolstoel kan toekijken hoe andere kinderen op de huidige draaimolen plezier maken. Wij hebben het op vakantie weleens gezien en daar heeft ze er erg van genoten. Voordeel is ook dat ze er zelf in kan rijden en niet steeds de hulp van ons nodig heeft, zoals bij de schommel waar we haar in en uit moeten tillen.”

De werkgroep ‘Inclusief en Toegankelijk Aalsmeer’ heeft vanuit de gemeente al een bedrag voor de rolstoeldraaimolen kunnen reserveren, maar er is nog veel meer geld nodig.

Stichting Dag van je Leven

Stichting Dag van je Leven heeft via het Meerlandenfonds 250 euro gekregen voor dit doel en besloten dit te verdubbelen. Maar ook deze stichting is afhankelijk van donateurs en sponsors. “Wij hopen dat er bedrijven of particulieren opstaan en een bijdrage hiervoor willen leveren”, aldus Stichting Dag van je Leven. “Ook wij zien hoe belangrijk het is voor mensen met een beperking om mee te kunnen doen in de maatschappij. De jonge Lotte heeft het niet makkelijk en vaak pijn, dus laten we met elkaar een stukje bijdragen aan het speelplezier wat ze nu nog kan beleven.”

Een gewaardeerde bijdrage storten kan op rekeningnummer NL56 RABO 0314168273 van Stichting Dag van je Leven o.v.v. rolstoeldraaimolen.