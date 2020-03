Rollatorwandelclub Uithoorn is van start!

Uithoorn – Op 3 maart 2020 is de eerste wandeling geweest van de Rollatorwandelclub Uithoorn. Om 10:30 werd er verzameld in wijkcentrum de Bilderdijkhof waarna de club naar buiten ging om in het heerlijke zonnige weer wandeling te maken. Onder begeleiding van een begeleider van Uithoorn voor Elkaar en fysiotherapeuten Martine Mulder en Irith Rotteveel is er rondom de Bilderdijkhof een rondje gelopen in de zon, afgewisseld met verschillende spierversterkende en -versoepelende oefeningen. Na afloop van de wandeling stond er voor ieder een wel verdiend kopje koffie of thee klaar. Wilt u ook mee komen wandelen met de Rollatorwandelclub? Dan bent u natuurlijk van harte welkom! Iedere dinsdag wordt er gewandeld, het start- en eindpunt is de Bilderdijkhof (Bilderdijkhof 1, Uithoorn). Er wordt een eigen bijdrage van €2,- gevraagd per deelnemer, per keer. Dit is inclusief een kopje koffie of thee achteraf. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met 06-52770494 of via e-mail info@videt-uithoorn.nl.

Mocht vervoer naar en van de Bilderdijkhof een probleem zijn kunt u contact opnemen met ANWB Automaatje, om te kijken wat zij voor u kunnen betekenen. Dit kunt u doen door te mailen naar automaatje@uithoornvoorelkaar.nu of te bellen met 0297-303103.