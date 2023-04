Roeien en kanoën op open dag Michiel de Ruyter

Uithoorn – Op zaterdag 22 april organiseert Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter een open dag. Niet alleen de roei- en kano-sport wordt hier serieus bedreven, maar ook spelen leden op wereldniveau kanopolo. De moderne en goed onderhouden vloot van Michiel de Ruyter biedt mogelijkheden voor alle niveaus roeiers en kanoërs.

Na de inspanning even genieten van een lekkere kop koffie of thee kan op het altijd zonnige terras met uitzicht over de Amstel en de achter gelegen landerijen. Naast trainen op het water is er ook de mogelijkheid tot trainen in de indoorruimte met onder andere roei- en kano ergometers en fitness toestellen.

Vanaf 11.00 tot ongeveer 16.00 uur staan 22 april de deuren open, liggen er boten klaar en zijn er heel veel leden die graag uitleggen wat watersporten bij Michiel de Ruyter inhoud. Adres: Amsteldijk-Zuid 253 in Uithoorn.