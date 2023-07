Rode Kruis Contactcirkel middag￼

De Ronde Venen – Wat was het een fijne middag! Prachtig weer, niet te warm, nauwelijks wind, heerlijk weer om op het terras van de Strooppot in De Hoef te zitten met alleen maar lieve, aardige mensen die allemaal zichtbaar genoten hebben. Het was dan ook alweer een jaar geleden dat deelnemers en vrijwilligers elkaar op een dergelijke manier ontmoet hadden. Het “gekakel” en gelach was niet van de lucht en trok de aandacht van andere gasten, die op een ander gedeelte van het terras zaten en eerst wat verbaasd en later geamuseerd toekeken. Onder het genot van een welkomstdrankje kon iedereen een pannenkoek en een toetje uitzoeken. Keuze genoeg, zodat de kok veel verschillende pannenkoeken moest bakken. Blijkbaar draaide hij/zij de hand er niet voor om want tafel voor tafel werden de hete pannenkoeken opgediend en werd er heerlijk gegeten. Als toetje werd het meest gekozen voor een Dame Blanche al was de sorbet ook favoriet.

Onderscheiding

Toen iedereen voldaan was en er met een kopje koffie of thee erbij nagepraat werd, was er nog een verrassing: Kees Smits kreeg een onderscheiding en oorkonde gecombineerd met een prachtige bos bloemen voor het feit dat hij 10 jaar als vrijwilliger verbonden is aan het Rode Kruis. Zichtbaar verrast was hij, had er niet bij stil gestaan. Voor alle deelnemers en vrijwilligers was het een heerlijke middag, met veel dank aan de organiserende coördinatoren.

Als u geïnteresseerd bent in de Rode Kruis Contactcirkel hetzij als deelnemer of als vrijwilliger, neemt u dan contact op met een van de coördinatoren: Ida Veen, telefoon 0297 560206 of Tine Banning, telefoon 0297 562200. Zij kunnen u haarfijn uitleggen waar de Contactcirkel voor staat en hoe de werkwijze is.