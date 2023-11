RKDES eert vrijwilligers Ton Nisters en Aart Kolle

Kudelstaart – Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben het bestuur en de leden van RKDES Ton Nisters en Aart Kolle benoemd tot lid van verdienste. Aart Kolle is sinds de oprichting van de handbal bij RKDES in 1976 onafgebroken lid en vrijwilliger van de vereniging geweest. Hij heeft zich ingezet als trainer en coach van de jeugd en als scheidsrechter. In 2020 heeft Aart mede hiervoor al een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen en daarmee is hij lid in de orde van oranje Nassau. Op 17 juni van dit jaar floot Aart na 38 jaar zijn laatste wedstrijd voor de handbal.

Ton Nisters is al ruim 25 jaar actief als trainer bij de voetbal van RKDES. Sommige van de huidige trainers van de club zijn als kind nog door Ton getraind. Het laatste decennium is Ton het gezicht van ‘zijn’ mini’s op woensdag en zaterdag. Hierbij gaat Ton met zorg om met de kinderen en zeker met degene die extra aandacht nodig hebben. Met zijn gedrevenheid voor de sport weet hij de passie en plezier voor voetbal al jarenlang en nog steeds over te brengen op de jeugd. RKDES is trots op haar vrijwilligers en meer dan trots op de twee nieuwe leden van verdiensten: Aart en Ton.