Ritmisch Gymnastiek: Goud voor RDGA

Aalsmeer – Zaterdag 4 juni organiseerde Ritmisch Gymnastiek vereniging RDGA de derde districtwedstrijd voor de tweede divisie in sporthal de Bloemhof. Naast de gymnasten van RDGA deden er gymnasten mee van zes andere verenigingen uit het district Mid-West. Na deze wedstrijd zal bekend worden wie er kunnen gaan deelnemen aan de landelijke finale. De senioren mochten deze dag het spits afbijten. Tien gymnasten uit de leeftijdscategorie 2004+ deden mee met een knots- en lintoefening. Manon van der Ploeg en Fabienne Roof van RDGA waren beide sterk in hun lintoefening. All round behaalden ze een mooi resultaat met respectievelijk de vierde en vijfde plaats. Dana van Beem kwam als senior uit in de leeftijdscategorie 2005-2006. Ze liet een sterke lint- en knotsoefening zien wat resulteerde in een hoge puntenscore. Hierdoor behaalde ze de eerste plaats.

Later die dag mochten de junioren de vloer op. Mandy Wei van RDGA mocht concurreren met negen andere meisjes uit de leeftijdscategorie 2008. Mandy had veel succes met haar oefeningen en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen. In de leeftijdscategorie 2009 mocht Zoë van der Weele uitkomen. Zoë liet mooie oefeningen zien en werd voor zowel lint als knots tweede. Kaitlene Aranas deed net als de andere benjamins een hoepeloefening. Het plezier spatte ervan af en haar mooie uitvoering leverde Kaitlene een eerste plaats op het podium op. De dag eindigde met de hoepeloefeningen van de pre junioren. Sophia Pipera liet een prachtige oefening zien waarmee ze de eerste prijs in ontvangst mocht nemen.

Als organiserende vereniging voor deze laatste districtwedstrijd dit seizoen kan RDGA heel trots zijn. De vele trainingsuren onder leiding van Ilse Huiskens en Lisa Vos heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen gezien de mooie resultaten. En dankzij de grote inzet van de trainsters, ouders en andere vrijwilligers is er een prachtige wedstrijddag van gemaakt.