Ride for the Roses viert Red Rose Day

Aalsmeer – De Ride for the Roses, het meest bijzondere fietsevenement ter ondersteuning van kankerbestrijding, viert op 12 juni Red Rose Day. Met de roos als symbool van hoop en liefde is dit een bijzondere dag voor iedereen die in zijn omgeving te maken heeft met de strijd tegen kanker.

Red Rose Day is een dag waarop de schoonheid en betekenis van de rode roos gevierd wordt. Deze bloem staat bekend als een symbool van liefde, respect en steun. Voor de Ride for the Roses heeft de roos een diepere betekenis gekregen als symbool van hoop, solidariteit en de voortdurende strijd tegen kanker.

Bij de finish van de Ride for the Roses ontvangt elke deelnemer een rode roos van de organisatie. Deze roos heeft voor veel deelnemers een bijzondere betekenis en krijgt vaak een speciale plek in hun huis of wordt neergelegd op een plek waar zij hun geliefden herdenken die in het verleden zijn getroffen door kanker. De Ride for the Roses is niet alleen een leuk fietsevenement, maar ook een moment van gedenken. Het symboliseert onze vastberadenheid om een wereld zonder kanker na te streven.

Steun en liefde

Om deze bijzondere dag te vieren en om aan de inwoners te laten weten dat de Ride terug is in Aalsmeer, was de organisatie vanochtend aanwezig in het centrum van Aalsmeer om rozen uit te delen. Een gebaar om steun en liefde te tonen aan degenen die in hun omgeving zijn getroffen door kanker. Ook burgemeester Oude Kotte werd door de organisatie met een roos verrast.

De Ride for the Roses draagt al meer dan twee decennia bij aan het ondersteunen van onderzoek, voorlichting en zorg voor mensen die getroffen zijn door kanker. Het fietsevenement heeft miljoenen euro’s opgehaald en heeft daarmee een tastbaar verschil gemaakt in de levens van talloze individuen en hun families.

Samen verschil maken

“Dit jaar, op Red Rose Day, nodigen we iedereen uit om zich bij ons aan te sluiten in de strijd tegen kanker. Laten we de roos omarmen als symbool van hoop en liefde, en laten we onze steun betuigen aan degenen die getroffen zijn door deze ziekte”, zegt Jeroen Plemp, organisator van de Ride for the Roses. “Samen kunnen we een verschil maken en streven naar een wereld waarin kanker geen plaats meer heeft. De Ride for the Roses is dit jaar terug in Aalsmeer en we hopen dat veel mensen op 1 oktober weer meefietsen. Zo hopen we veel geld op te halen voor meer wetenschappelijk onderzoek naar kanker.”

Kijk voor meer informatie over de Ride for the Roses en hoe u kunt deelnemen aan dit evenement, op de website www.ridefortheroses.nl.