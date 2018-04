Gezellige schoolreünie Vlinderbos in Wilnis

Wilnis – Afgelopen zaterdag was de reünie van Jenaplan-basisschool Vlinderbos in Wilnis. Alle oud-collega’s, oud-leerlingen en hun ouders waren uitgenodigd. Dat iedereen er zin in had bleek al uit het aantal aanmeldingen. En de opkomst was nog groter! Er werden nieuwe groepsfoto’s gemaakt met de groepen van toen.

Er werden herinneringen opgehaald en bijgepraat door leerlingen die 25 jaar geleden zijn gestart en leerlingen die vorig jaar de school pas hebben verlaten, mensen die elkaar nog regelmatig zien en mensen die elkaar na jaren weer terugzagen. Voor de leerkrachten en hun oud-collega’s was het bijzonder om alle ‘kinderen’ weer eens te spreken. Sommigen niet te herkennen en anderen niets veranderd. Eén ding was duidelijk, ze kijken allemaal terug op een fijne basisschooltijd en daar zijn alle leerkrachten ontzettend trots op!

Er waren ook nog verschillende optredens. De Rupsband, een band bestaande uit ouders van kinderen die op de school hebben gezeten, stond weer als vanouds op het podium in de hal. Dit keer speelden ook hun kinderen mee met het laatste nummer. Later op de avond heeft iedereen nog mee kunnen zingen en dansen met twee oud-leerlingen, Donny Beets en Rick de Busser, die echte Hollandse krakers ten gehore brachten. Het was een gezellig weerzien.