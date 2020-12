Reserveer nu voor eerste Binding Kerstfilm

Aalsmeer – Ieder jaar organiseert de Binding op 24 december het Binding kerstspel. Twee prachtige theatervoorstellingen in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. Dit jaar echter begreep men al snel dat het dit jaar helemaal anders zou gaan. Daarom hebben de jongeren van de Binding in september al de koppen bij elkaar gestoken en bedacht met elkaar een film op te nemen! Het was behoorlijk schipperen en plannen om binnen de RIVM regels alles op te kunnen nemen, maar gelukkig was iedereen er op tijd bij en heeft men op het juiste moment kunnen filmen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de montage, zodat op donderdag 24 december de eerste Kerstfilm gepresenteerd kan worden! Reserveren kan door te mailen naar beau@debinding.nl. Alle mensen, die een mail sturen, krijgen op 24 december een link en wachtwoord toegestuurd waarmee de film bekeken kan worden. In deze mail zit ook een programmaboekje met wat meer informatie over de film, haar makers en natuurlijk het goede doel!

Het reserveren van de film is, net als de theatervoorstelling normaal, gratis. Natuurlijk is het wel mogelijk om na afloop een donatie over te maken. In de mail wordt ook een Tikkie-link gegeven waar zelf een bedrag ingevuld kan worden dat men wil overmaken. De helft van de opbrengst komt ten goede aan het Bindingwerk en de andere helft wordt dit jaar gedoneerd aan het COC. Het COC is een stichting die opkomt voor de rechten van LHBTQ+ groeperingen in Nederland en het buitenland.