Vinkeveen – Op maandagochtend 15 januari a.s. is er in Sociaal Cultureel Centrum de Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen van 09.30 tot 12.00 uur het eerste Repair Café van 2024.

We gooien ontzettend veel weg. Ook dingen die misschien na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Reparatiekennis verdwijnt snel. Dat is een bedreiging voor een duurzame toekomst en voor de circulaire economie, waarin grondstoffen telkens opnieuw kunnen worden gebruikt.

Bij het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-de Baat) zijn vrijwilligers aanwezig die de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding gratis voor u repareren. Bij het Repair Café Vinkeveen kunt u terecht voor allerlei reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, (niet al te grote) stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk of wat u verder thuis tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk nog graag gerepareerd zou willen hebben. Er kan meer gerepareerd worden dan u denkt!

Kom het ook eens proberen op maandagochtend 15 januari a.s. in De Boei. Verdere Repair Café’s zijn op maandag 19 februari en maandag 18 maart a.s. U bent van harte welkom.