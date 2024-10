Renovatie Botsholsebrug Abcoude bijna van start

De Ronde Venen – Van woensdag 16 oktober tot en met vrijdag 20 december voert de gemeente De Ronde Venen werkzaamheden uit aan de Botsholsebrug in Abcoude. De brug wordt in zijn geheel vervangen door een nieuwe brug. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor al het verkeer. Ook is doorvaart in deze periode niet mogelijk. Ondanks dat enige hinder niet voorkomen kan worden, is de insteek om dit tot een minimum te beperken.

De Botsholsebrug is een houten ophaalbrug uit 1975. De brug ligt over de Winkel in Abcoude en verbindt de Winkeldijk met de Botshol. De brug is verouderd en verkeert in slechte staat. Daarom vervangen we de brug in zijn geheel door een nieuwe, stalen brug. Aannemer VOBI Infra voert de werkzaamheden uit.

Omleidingsroute

Automobilisten moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met extra reistijd. Tijdens de werkzaamheden kunnen zij gebruikmaken van de omleidingsroute via de Stokkelaarsbrug en Waverbrug richting de Botshol. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroute aan. Voor fietsers en voetgangers wordt ten oosten van de Botsholsebrug, ter hoogte van Waver 40, een tijdelijke noodbrug geplaatst. Ook voor vaarverkeer is de waterweg gestremd.

Tijdelijk tweerichtingsverkeer

Tijdens de werkzaamheden zijn de Botshol en Waverdijk (tot kruising Hoofdweg) tweerichtingsverkeer. Op verschillende locaties komen uitwijkplaatsen, zodat voertuigen elkaar makkelijker kunnen passeren. Om vrachtverweer zo veel mogelijk te weren, wordt bij de kruising Hoofdweg – Waverdijk een Dynamisch Route Informatiepaneel (DRIP) geplaatst waarop in verschillende talen staat dat de weg doodloopt.

Hulpdiensten

We proberen de brug zo lang mogelijk toegankelijk te houden voor nood- en hulpdiensten. Tijdens vervanging van het brugdek is dit helaas niet mogelijk. De nood- en hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte en houden rekening met de gewijzigde verkeerssituatie.

Foto: gemeente De Ronde Venen